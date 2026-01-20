Önce hakaret etti, sonra görevden aldı. "Öküz arabasına koşulmuş bir keçi gibiydi"

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bir fabrika modernizasyon projesinde çıkan sorunlar nedeniyle başbakan yardımcısını görevden aldı.

Yaklaşan iktidardaki İşçi Partisi kongresi, beş yıl sonra ilk kez düzenlenecek ve Kuzey Kore'nin en büyük propaganda gösterilerinden biri olacak. Bu adım, yetkililer arasında disiplini sıkılaştırmak ve önemli bir siyasi konferans öncesinde daha büyük sonuçlar elde etmeleri için zorlamak amacıyla atılmış gibi görünüyor.

Kuzey Kore devlet ajansı KCNA, Kim Jong Un'un makine imalat sanayinden sorumlu Başbakan Yardımcısı Yang Sung-ho'yu kuzeydoğudaki Ryongsong Makine Kompleksi'nin modernizasyon çalışmalarında "insan kaynaklı karışıklığa" neden olmaktan sorumlu tuttuğunu bildirdi.

“BİR KEÇİNİN ÖKÜZ GİBİ ARABA ÇEKMESİNİ BEKLEYEBİLİR MİYİZ?”

Kim, projenin sorumsuz ve beceriksiz yetkililer nedeniyle "önemli miktarda ekonomik kayıp" yaşadığını söyledi. KCNA'nın haberine göre Kim, Aralık ayındaki bir parti toplantısında Yang'ı ilgili konularda eleştirdiğini ve onu yakından izlediğini, ancak Yang'ın hiçbir sorumluluk duygusu hissetmediğini gördüğünü belirtti.

Guardian'ın haberine göre; Kim, “Daha basit bir ifadeyle, mecazi olarak söylemek gerekirse, o, öküz arabasını çekmek için koşulmuş bir keçi gibiydi. Bunu, personel atama uygulamamızdaki tesadüfi bir hata olarak görmeliyiz. Bir keçinin öküz gibi araba çekmesini bekleyebilir miyiz? ifadelerini" kullandı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA YETKİLİLERİ GÖREVDEN ALMIŞTI

Kim'in yetkilileri alenen azarlaması ve görevden alması Kuzey Kore yönetiminin alışılmış uygulamalarından biri olarak görülüyor.

Geçtiğimiz hafta Kim, kişisel güvenliğinden sorumlu üç üst düzey yetkiliyi görevden almıştı. Bu değişikliğin suikast ihtimaline yönelik endişelerinin arttığına işaret ettiği yorumu yapılmıştı.