Önce Kaliforniya, şimdi Florida: ABD, göçmenlere karşı 200 deniz piyadesi gönderiyor

ABD’deki Başkan Donald Trump yönetimi, Florida eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) kurumunun göçmenlere yönelik baskınlarına lojistik ve idari destek sağlaması için yaklaşık 200 deniz piyadesi gönderiyor.



ABD İç Güvenlik Bakanlığı, deniz piyadelerinin gönderilmesini talep ettikten sonra Savunma Bakanı Pete Hegseth, yaklaşık 700 askerin görevlendirilmesine onay vermişti. ABD’li yetkililerin verdiği bilgiye göre, ABD, güneydeki Louisiana ve Teksas eyaletlerine de ilave güç takviyesi yapmaya hazırlanıyor.



ABD Kuzey Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu misyonda görev alacak personeli kolluk kuvveti olarak faaliyette bulunmayacağı, rollerinin idari ve lojistik görevlere odaklanacağı ifade edildi. Komutanlık, görevlendirilecek personelin ICE tarafından gözaltına alınan kişiler ile doğrudan temasa geçmeyeceğini ya da “gözaltı zincirinin herhangi bir alanında” dahlinin olmayacağını açıkladı.



Trump, hafta başında Florida’da bin kişinin tutulabileceği ve kamuoyunda “Timsah Alcatraz” (Alligator Alcatraz) olarak bilinen yeni bir göçmen gözaltı merkezini ziyaret etmişti.



ABD yönetimi, bundan önce de yine ICE tarafından göçmenlere karşı düzenlenen baskınlara yönelik eylemlerin üzerine Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentine 4 bin Ulusal Muhafız ve 700 deniz piyadesi göndermişti.



Kaliforniyalı yetkililer, Trump’ın orduyu kullanmasına eleştiri getirerek bunun yerel kolluk kuvvetlerinin başa çıkabileceği protestoları tırmandırdığını söylemişti. Trump yönetimi ise askerlerin görevlendirilmesinin olayları bastırmak, federal mülkler ile personeli korumak için gerekli olduğunu savunmuştu.

