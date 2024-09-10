Önce sahibinden, sonra polisten kaçtı: İki kez ölümü atlattı

ABD'nin Iowa eyaletinde Pleasant Hill halkı, 24 Ağustos'ta sokaklarda bir Asya mandasının gezdiğini görünce şaşkına döndü.



Polis ihbarının ardından bir mandanın, kendisini kesmek isteyen kişinin elinden son anda kaçtığı ortaya çıktı. Manda sahibi, hayvanın "saldırgan ve tehlikeli" olduğunu iddia ederken, Pleasant Hill Belediyesi Sözcüsü Candace Bell, olayla ilgili "Birincil önceliğimiz halkın güvenliğiydi." dedi.

ÖLDÜRÜLMESİ İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDULAR



Olay günü bir polis memuru, mandayı yakalamak için ateş açarak hayvanı karın bölgesinden vurdu. Ancak yaralı manda hızla kaçtı. Polis departmanı, hayvanın saldırgan olduğunu ve bu durumla başa çıkmak için gerekli ekipmana sahip olmadıklarını açıkladı.



Kaçan manda, şehirde çeşitli yerlerde görüldü ve halk arasında büyük ilgi uyandırdı. Mandanın saldırgan olmadığını düşünen yerel halk, yetkililere hayvanı öldürmemeleri için çağrıda bulundu. Bunun üzerine bölge sakinlerinden Suzy Henriksen, "PHill" adıyla bir Facebook sayfası açtı ve halkın hayvanı sahiplendiğini ifade etti: "Herkes 'Onu öldürmeyin' diye haykırıyordu. O kadar şirin bir şey ki."



PHİLL'E ÖZGÜRLÜK HAREKETİ

PHill'in gönülleri fethetmesi üzerine bir giyim mağazası, "FREE PHILL" (PHILL'E ÖZGÜRLÜK) yazılı tişörtler satmaya başladı ve "Bırakın özgür kalsın! Ölümü iki kez atlattı, bunu hak ediyor!" şeklinde sloganlar kullanıldı.



Manda birkaç gün ortadan kaybolduktan sonra, bir hayvanat bahçesi ve kurtarma örgütüyle işbirliği yapan polis, PHill’i 27 Ağustos'ta zarar vermeden yakalamayı başardı. Sakinleştirici verilen manda, tedavi için Iowa Eyalet Üniversitesi'nin hayvan hastanesine sevk edildi.



MANDANIN YENİ HAYATI

Polis sözcüsü Bell, PHill’in sağ salim yakalanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, toplumun da aynı duyguları paylaştığını belirtti. Tedavisinin ardından PHill, Iowa Çiftlik Hayvanları Barınağı'na yerleştirilecek. Barınağın kurucularından Jered Camp, mandanın artık 40 akrelik bir çiftlikte serbestçe dolaşıp hayatının geri kalanını güven içinde geçireceğini söyledi.



Camp, mandanın vücudunda halen bir kurşun bulunduğunu ancak ciddi bir iç organ hasarı olmadığını belirtti. Ayrıca, mandanın neden bu kadar sevildiğini anlayabildiğini ifade ederek, "Çok sevecen, ne kadar masum olduğu gözlerinden belli" dedi.



SAHİBİNE SORUŞTURMA

Yetkililer, mandanın sahibinin benzer olaylara daha önce de karıştığını ve elinde iki manda daha bulunduğunu tespit etti. Sahip olunan diğer mandalar da Iowa Barınağı'na gönderildi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.