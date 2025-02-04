Önce yanlış organı aldı, sonra örtbas etti: Doktorun hatası ölüme götürdü

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan bir hastanede gerçekleşen ameliyat, büyük bir skandala dönüştü. Dr. Thomas Shaknovsky, 70 yaşındaki William Bryan'ın dalağı yerine karaciğerini aldı. Hata ölümle sonuçlanırken, hastane personelinin olayı örtbas ettiği öne sürüldü.



Alabama’dan Florida’ya gelen William Bryan, eşi Beverley ile birlikte tatildeyken sol tarafında ağrı hissetti. Önce ameliyat olmayı reddetse de ağrısı artınca operasyonu kabul etti. Ancak ameliyat sırasında cerrah Thomas Shaknovsky’nin kritik bir hata yaptığı ortaya çıktı.



Bryan’ın ailesine göre, hastane personeli ölüm belgesi ve diğer belgelerde yanlış bilgiler yazarak hatayı gizlemeye çalıştı. Geçtiğimiz hafta dört hemşire hakkında, ölüm nedenini yanlış bildirdikleri gerekçesiyle dava açıldı.



50 BİN DOLARIN ÜZERİNDE TAZMİNAT TALEBİ



Skandalın ardından Dr. Shaknovsky'nin tıbbi lisansı askıya alındı. Shaknovsky'nin daha önce de birçok ciddi hataya imza attığı ortaya çıktı. Daha önce bir hastanın pankreasını yanlışlıkla aldığı ve 2023'te bir başka operasyonunda hastasının hayatını kaybettiği belirtildi.



William Bryan’ın ailesi, tıbbi ihmal nedeniyle hastaneye ve sorumlulara dava açtı.



Bryan ailesi, tıbbi ve cenaze masraflarıyla birlikte ruhsal acı, ıstırap ve kaybettikleri aile desteği nedeniyle 50 bin doların üzerinde tazminat talep ediyor.



Davada adı geçen Florida merkezli GenesisCare USA, devam eden dava hakkında yorum yapmaktan kaçındı ancak yaptığı açıklamada, “Düşüncelerimiz ve dualarımız aileyle ve etkilenen herkesle” dedi.

