Önce yayınlandı sonra kaldırıldı. Epstein-Trump ilişkisine dair FBI ihbarı iddiası

The Washington Post, Epstein dosyalarının, ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), ABD Başkanı Donald Trump'ın 2000'lerin başında Jeffrey Epstein ve mülklerinde düzenlenen partilerle olan ilişkisine dair bazı ihbarlar aldığını gösterdiğini iddia etti.

ÖNCE YAYINLANDI SONRA KALDIRILDI

Gazete, Epstein davasına ait bazı dosyaların, ABD Adalet Bakanlığının web sitesinde pazartesi günü birkaç saat boyunca erişilebilir durumda olduğunu ve sonrasında kaldırıldığını ancak gazetenin tüm dosyaları indirdiğini öne sürdü.

Gazetenin bu belgelere dayandırdığı haberine göre, belgeler, FBI'ın Trump'ın 2000'lerin başında Epstein ve mülklerinde düzenlenen partilerle olan ilişkisi hakkında birkaç ihbar aldığını gösteriyor.

Söz konusu dosyalarda, bu konuda herhangi bir takip soruşturması yapılıp yapılmadığı veya bu ihbarların doğrulanıp doğrulanmadığı bilgisi yer almıyor.

TRUMP, EPSTEIN İLE KAÇ KEZ UÇTU?

Dosyalarda, Trump'ın Epstein'ın uçağıyla kaç kez uçtuğuna dair notları da bulunuyor. Bu notlarda söz konusu uçuşlardan birinde, sadece Trump, Epstein ve 20 yaşındaki bir kadın bulunduğu belirtiliyor.

Epstein'ın psikolojik değerlendirmeleriyle ilgili cezaevi yetkilileri arasındaki yazışmaların da yer aldığı dosyalarda, Epstein'ın ölümünden yaklaşık 2 hafta önce kendisini özel bir koğuşta tutma konusundaki konuşmalar da bulunuyor.

Adalet Bakanlığı ve Beyaz Saray, belgelerin neden yayınlandıktan sonra kaldırıldığına ve belgeler hakkındaki diğer sorulara ilişkin yanıt vermedi.

TRUMP'A AİT MATERYALLERİN HEPSİNİN YAYINLANACAĞI BELİRTİLMİŞTİ

ABD'de birçok medya kuruluşu, Trump'ın fotoğrafları da dahil 16 dosyanın Adalet Bakanlığı internet sitesinden kaldırıldığını bildirmişti.

Adalet Bakanlığı ise yanıt olarak, "Ek bilgiler aldıkça yasalara uygun olarak fotoğraflar ve diğer materyaller, incelenmeye ve gerektiğinde sansürlenmeye devam edecektir." açıklamasını yapmıştı.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Epstein dosyalarında, Trump'a ait ne kadar materyal varsa hepsinin yayınlanacağını belirtmişti.