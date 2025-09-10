Onlarca konteyner denize düştü

Amerika’nın en yoğun ikinci limanı olan Güney Kaliforniya’daki Long Beach'te konteyner kazası meydana geldi.

Çin’in Yantian Limanı’ndan Long Beach’e yüzlerce konteyner taşıyan Portekiz bayraklı Mississippi adlı 255 metre uzunluğundaki gemideki 67 konteyner henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü.



Herhangi bir yaralanma bildirilmezken, limandaki diğer operasyonların etkilenmediği belirtildi.



Long Beach Limanı sözcüsü Art Marroquin, terminaldeki yük operasyonlarının konteynerlerin güvenli şekilde sabitlenmesi için geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

