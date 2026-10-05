Online alışverişte sahte yoruma erişim engeli

Artık e-ticarette, ürünlere yapılan sahte puanlama ve yorumların önü kesiliyor.

Gelen şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, takipçi ve yorum satışı yapan internet siteleri ile sahte yorumlara yer veren e-ticaret sitelerine yönelik inceleme başlattı.

Tüketicileri kandıran bu uygulamaları mevzuata aykırı bulan kurul, yapay etkileşim sunulan çok sayıda internet adresine erişim engeli getirdi.

YALNIZ SATIN ALANLAR YORUM YAPABİLECEK

Ticaret Bakanlığı, 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe giren mevzuat değişikliğiyle e-ticarette ürün ve hizmet değerlendirmelerini yalnızca ürünü veya hizmeti satın alan tüketiciler tarafından yapılabilmesi uygulaması başlamıştı.

OLUMLU-OLUMSUZ AYRIMI YAPILAMAYACAK

Mevzuata göre olumlu ve olumsuz yorumlar ayrım gözetilmeksizin yayımlanacak ve en az bir yıl erişilebilir olacak. Yorumların yayımlanmadan önce gerekli incelemelerden geçirilmesi de öngörülüyor.

Satıcı veya platformların olumsuz değerlendirmeleri yalnızca negatif oldukları gerekçesiyle ayıklamaması gerekiyor.