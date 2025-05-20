"Önümüzdeki 48 saat içinde 14 bin bebek ölebilir"

Birleşmiş Milletler'in insani yardım şefi Tom Fletcher, BBC Radyo 4'te yayınlanan Today's programına İsrail'in Gazze'ye girmesine izin verdiği yardım miktarının yetersizliği hakkında konuştu.

Yaklaşan kıtlık nedeniyle oluşan uluslararası baskı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze'deki insani yardım ablukasını hafifleteceğini açıklamaya zorladı.

Gazze'ye dün 9 kamyon yardım girdi ancak Fletcher bunu “okyanusta bir damla” ve halkın ihtiyaçları için tamamen yetersiz olarak tanımladı.

Fletcher, bebek maması ve gıda maddeleri içeren yardım kamyonlarının teknik olarak Gazze'de olduğunu ancak sınırın hemen diğer tarafında oldukları için sivillere ulaşmadığını söyledi.

Ayrıca yardımların zamanında ulaşmaması halinde 14 bin bebeğin 48 saat içinde ölebileceğini ifade etti.

BBC'ye konuşan Fletcher, “Önümüzdeki 48 saat içinde kurtarabildiğimiz kadar bebeği kurtarmak istiyorum” dedi.

BM'nin bu rakama nasıl ulaştığı sorulduğunda ise şu yanıtı verdi “Sahada güçlü ekiplerimiz var ve elbette birçoğu öldürüldü. Hala sahada çok sayıda insanımız var; tıp merkezlerinde, okullarda, ihtiyaçları değerlendirmeye çalışıyorlar.”

100 TIRA ONAY VERİLDİ

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke ise bugün İsrail'in, insani yardım malzemesi taşıyan 100 kadar tırın daha Gazze'ye girişini onayladığını bildirdi.



Bu onayın ardından yardım tırlarının hepsinin bugün Gazze'ye giriş yapmasını beklediklerini aktaran Laerke, yardım malzemelerinin bir an önce dağıtılmasının önemine işaret etti.