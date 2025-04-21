OpenAI CEO'su Altman: "ChatGPT'ye nazik davranmayın"

Altman, bu tür ifadelerin OpenAI’ye elektrik tüketimi açısından milyonlarca dolara mal olduğunu ancak bu harcamanın yerinde olduğunu belirtti.

Bir kullanıcının X (eski adıyla Twitter) platformunda, “İnsanların modellerle konuşurken ‘lütfen’ ve ‘teşekkür ederim’ demesi OpenAI’ye elektrik açısından ne kadara mal olmuştur acaba?” şeklindeki paylaşımını yanıtlayan Altman, “On milyonlarca dolar ve çok iyi harcanmış bir para, asla bilemezsiniz" dedi.

UZMANLAR NE DİYOR?

Yapay zekaya karşı nazik bir dil kullanmak bazılarına göre gereksiz görünse de, uzmanlar bunun olumlu etkileri olabileceği görüşünde.

Microsoft tasarım yöneticisi Kurtis Beavers, “Kibar dil kullanmak, saygılı ve işbirlikçi çıktılar elde etmeye yardımcı olur” ifadelerini kullandı ve kullanıcıların dilindeki nezaketin modelin yanıt tonunu doğrudan etkilediğini vurguladı.



Microsoft’un WorkLab ekibinin yayımladığı bir notta ise, “Model nezaketi fark ettiğinde, daha nazik yanıtlar verme olasılığı artar. Üretken yapay zeka, kullanıcıdan gelen girdilerdeki profesyonellik, netlik ve detay seviyesini yansıtırr" ifadelerine yer verildi.



2024’ün sonlarında yapılan bir ankete göre, ABD’deki kullanıcıların yüzde 67’si sohbet botlarına karşı nazik davrandığını ifade etti. Bu kullanıcıların yüzde 55’i bunu “doğru olanı yapmak” adına yaptığını söylerken, yüzde 12’si ise olası bir yapay zeka isyanı durumunda algoritmanın kendilerini hatırlamasını umarak kibar davrandığını belirtti.