OpenAI yeni sosyal medya platformu üzerinde çalışıyor

OpenAI'nin, ChatGPT'nin görsel üretim özelliklerini merkezine alan, sosyal akışa sahip yeni bir sosyal medya platformu üzerinde çalıştığı bildirildi. The Verge’ün birden fazla kaynağa dayandırdığı haberine göre proje henüz erken aşamada, ancak şirketin CEO’su Sam Altman’ın projeye dair dışarıdan görüşler topladığı ifade ediliyor.



Yeni sosyal medya platformunun ChatGPT uygulamasına entegre mi edileceği yoksa tamamen bağımsız bir uygulama olarak mı sunulacağı henüz net değil. Ancak ChatGPT'nin geçen ay dünyanın en çok indirilen uygulaması haline gelmesi, bu yeni platforma olan ilgiyi şimdiden artırmış durumda.

MUSK İLE REKABET KIZIŞABİLİR

Bu hamlenin, Altman ile X’in sahibi Elon Musk arasındaki rekabeti daha da kızıştırabileceği öngörülüyor. Bilindiği üzere Musk, geçtiğimiz Şubat ayında OpenAI’yi 97,4 milyar dolara satın almak için teklif sunmuş, Altman ise bu teklifi “Hayır teşekkürler, ama isterseniz biz Twitter’ı 9,74 milyar dolara alabiliriz” şeklinde yanıtlamıştı.



OpenAI’nin sosyal medya pazarına adım atması, Meta ile olan rekabetini de derinleştirebilir. Meta'nın da kendi yapay zekâ asistanı için sosyal akış özellikli bağımsız bir uygulama hazırlığında olduğu bildiriliyor. OpenAI'nin sosyal medya platformu hayata geçerse, şirket böylece X ve Meta gibi platformların sahip olduğu gerçek zamanlı veriye doğrudan erişim kazanabilecek; bu da yapay zekâ modellerinin eğitilmesinde büyük avantaj sağlayacak.