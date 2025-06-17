OpenAI'dan Pentagon ile 200 milyon dolarlık "yapay zeka" anlaşması

Washington DC merkezli yürütülecek projede, yapay zekâ teknolojileriyle hem savaş hem de kurumsal alanlardaki ulusal güvenlik sorunlarına çözüm aranacak. Çalışmaların Temmuz 2026’ya kadar sürmesi bekleniyor.



Bu anlaşma, OpenAI’ın daha önce Palmer Luckey’nin savunma şirketi Anduril ile “ulusal güvenlik görevleri” için yapay zeka geliştirmek üzere yaptığı iş birliğinin ardından geldi.

Pentagon’un açıklamasında, “Bu sözleşme kapsamında, kritik ulusal güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için öncü yapay zeka yeteneklerinin prototipleri geliştirilecek” ifadelerine yer verildil.



OpenAI’ın bu adımı, şirketin geçmişteki politikasıyla dikkat çekici bir zıtlık taşıyor. Şirketin hizmet şartlarında bir zamanlar yapay zeka ürünlerinin “askeri ve savaş amaçlı” kullanımı yasaklanmıştı. Ancak bu ifade 2023 yılında kaldırıldı.



YENİ GİRİŞİMİNİ DUYURDU

Pentagon anlaşmasıyla eş zamanlı yayımlanan bir blog yazısında OpenAI, kamu hizmetlerine özel yeni bir girişimi duyurdu: OpenAI for Government. Bu inisiyatifle, kamu görevlilerinin iş yükünü azaltmak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla gelişmiş yapay zeka araçları sunulması hedefleniyor.

OpenAI, Pentagon’la yapılan anlaşmayı bir “pilot program” olarak tanımlıyor. Program kapsamında, sağlık hizmetlerinden siber savunmaya kadar birçok idari alanda yapay zeka çözümlerinin nasıl dönüştürücü etkiler yaratabileceği test edilecek.



MICROSOFT İLE GERGİNLİK

Öte yandan şirketin Microsoft ile ilişkilerinde de tansiyon yükselmiş durumda. OpenAI, iş modelinde kapsamlı bir yeniden yapılanma planlarken, ana yatırımcısı Microsoft ile yaşanan fikir ayrılıkları kamuoyuna yansıdı. Wall Street Journal’a göre, OpenAI yöneticileri Microsoft’u tekelleşme yanlısı davranmakla suçlamayı değerlendiriyor. Ancak iki şirket ortak bir açıklamayla “verimli iş birliğinin sürdüğünü ve birlikte çalışmaya devam etmeyi umduklarını” belirtti.

Sam Altman, yılın başlarında eski ABD Başkanı Donald Trump’la birlikte 500 milyar dolarlık “Stargate” yapay zeka veri merkezi projesini de duyurmuştu.