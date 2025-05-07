OpenAI'ın "kar amaçlı şirket" planı suya düştü

ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI, şirketin gelecekteki yapısına dair yeni planlarını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, şirket kar amacı gütmeyen OpenAI kuruluşunun bünyesinde kalacak.

Bu karar, şirketin daha önce duyurduğu ve sermaye artırımı açısından daha esnek bir yapı olan "kamu yararı güden şirket" modeline geçiş planlarını kısmen değiştirmiş oldu.

OpenAI CEO’su Sam Altman, çalışanlara gönderdiği bir mektupta, mevcut kâr amaçlı LLC (limited şirket) yapısının bir "public benefit corporation" (kamu yararı güden şirket) olarak yeniden yapılandırılacağını, ancak nihai denetim ve kontrolün yine kar amacı gütmeyen ana kuruluşta kalacağını belirtti.



Altman, bu kararın, sivil toplum liderlerinden gelen görüşler ve Kaliforniya ile Delaware başsavcılıklarıyla yapılan görüşmelerin ardından alındığını vurguladı.

Altman ayrıca, bu yeni yapının detaylarının Microsoft, yeni atanan vakıf komisyon üyeleri ve diğer paydaşlarla yapılacak istişarelerle netleşeceği bildirildi.



OpenAI'nin daha önce tamamen kâr amacı güden bir yönetişim modeline geçmesi bekleniyordu.