Operasyon başlatmıştı: Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

Münbiç'e operasyon başlatan Suriye Milli Ordusu, ilçeyi terör örgütü PKK/YPG’nin elinden aldı.

Operasyon başlatmıştı: Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

Milli Ordusu (SMO), destekli terör örgütü /YPG'nin işgali altındaki Münbiç ilçesini kurtararak, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını temizledi.

Operasyon kapsamında Münbiç'in batısındaki Ureyme beldesi ile kuzeydeki Um Dadat köyünü terörden arındıran ve ilçenin kuzey ve batı hattından giren SMO, ilçenin kontrolünü ele geçirdi.

İlçede mayın ve tuzaklara karşı arama tarama faaliyetleri yapılıyor.

1 Aralık'ta başlatılan operasyonun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezi, terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılmıştı.

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