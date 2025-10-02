"Operation Legio” başlıyor: Norveç, Ukraynalı askerleri Polonya'da eğitecek

Norveç tarafından Ukraynalı askerlerin eğitimi için inşa edilen Camp Jomsborg adlı askeri eğitim tesisi, Polonya’nın Lipa köyünde hizmete girdi. Tesis, Kuzey ve Baltık ülkelerinin Polonya ile birlikte yürüttüğü “Operation Legio” girişimi kapsamında kuruldu.



Norveç Savunma Bakanlığı, kampta eğitimlerin başladığını ve Norveçli ile Estonyalı eğitmenlerin yüzlerce Ukraynalı askere eğitim verdiğini açıkladı. Kamp tam kapasiteye ulaştığında binlerce askeri eğitebilecek.

"BİRLİK, GÜÇ VE HAZIRLIK"

Açılışta konuşan Polonya Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz, tesisin “birlik, güç ve hazırlık” mesajı verdiğini söyledi. Törene Norveç ve Estonya savunma bakanlarının yanı sıra, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Yevhen Moisiuk ile Litvanya, Letonya, İsveç, Finlandiya ve İzlanda temsilcileri de katıldı.



Norveç Savunma Bakanı Tore O. Sandvik, Ukrayna’nın cephedeki en iyi birliklerinden bazılarının bu programla desteklendiğini belirterek, “Onları daha da güçlendirecek teçhizat ve uzmanlık sağlıyoruz” dedi.