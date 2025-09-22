Optus skandalı: Acil hattın çöküşü ölümle sonuçlandı

Avustralyalı yetkililer, telekomünikasyon devi Optus'un , ölümlere yol açan kesintilerinin ardından "ciddi sonuçlarla" karşı karşıya kalacağını söyledi.

Ülkenin yarısından fazlasında yüzlerce insan, geçtiğimiz hafta yaşanan sistem kesintileri nedeniyle 13 saat boyunca acil servisleri arayamadı.

Ülkenin iki büyük sağlayıcısından biri olan Optus, bu olayın sonucunda en az üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Arızanın "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu söyleyen şirketin CEO'su Stephen Rue, aileler ve halktan özür diledi.

Şirket, iki yıl içinde ikinci kez yaşanan bu kesintiye geç müdahale ettiği için eleştiriliyor. Avustralya'nın iletişim düzenleme kurumu ise olayı soruşturuyor.

BBC'nin aktardığına göre geçen perşembe günü, çoğunluğu Güney Avustralya, Batı Avustralya ve Kuzey Bölgesi'nden gelen 600'den fazla acil servis çağrısı başarısız oldu. Yeni Güney Galler'in güneybatısından yapılan en az iki acil servis çağrısı da bağlanamadı.

Ancak Optus, bu olayı kamuoyuna duyurmak için 40 saat bekledi ve sorun çözülene kadar düzenleyici kurumlara da bilgi vermedi. Avustralya Medya ve İletişim Otoritesi (Acma), bunun standart uygulamaya aykırı olduğunu belirtti.

Optus patronu Rue, kesintinin ağ yükseltmesi sırasında tespit edilen teknik bir arızadan kaynaklandığını açıkladı. Hizmetlerin yeniden sağlanmasının ardından yapılan iyileştirme kontrolleri sonucunda, bir bebek dahil üç kişinin öldüğü doğrulandı. Yetkililer ayrıca, 112'yi aramalarının başarısız olması sonucu dördüncü bir kişinin öldüğünü düşündüklerini bildirdi.

Hafta sonu boyunca yapılan bir dizi güncellemede, Rue, şirketin olaydan 13 saat boyunca haberdar olmadığını söyledi. Birçok müşteri, şirkete ağının çalışmadığını bildirmeye çalışmış, ancak şikayetler beklendiği gibi üst düzeye taşınmamış veya ele alınmamış.

Medya ve İletişim Otoritesi sözcüsü yaptığı açıklamada, düzenleyici kurumun durum ve bunun ele alınış biçiminden derin endişe duyduğunu belirtti ve “Avustralyalılar, yardıma ihtiyaç duyduklarında acil servislere ulaşabilmelidir. Bu, her telekomünikasyon sağlayıcısının kamuya karşı en temel sorumluluğudur” diye ekşedi.

Düzenleyici kurum, Optus'un 2023 yılında meydana gelen bir kesinti sırasında da 2 bin 145 kişiye acil çağrı hizmetlerine erişim sağlamadığını ve ardından etkilenen 369 kişiyi kontrol etmediğini tespit etmişti. Şirket, 12 milyon Avustralya doları (8 milyon ABD doları) tutarında ceza almıştı.

