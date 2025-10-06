Orban: Avrupa Birliği dağılıyor, euro'ya güvenemeyiz

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ekonomi haber sitesi EconomX'e verdiği röportajda, Avrupa Birliği'nin dağılmakta olduğunu öne sürdü.



Orban, Macaristan'ın kaderini bloğa daha fazla bağlamaması gerektiği için euro para birimini benimsememesi gerektiğini de söyledi.



Ticaretinin çoğunu 27 üyeli bloğa bağımlı olan ve yirmi yıl önce katıldığından bu yana milyarlarca euroluk AB fonlarıyla ekonomisini modernize eden Macaristan, şu anda euroyu benimseme koşullarını karşılamıyor.



Danimarka'nın aksine, Macaristan'ın para birimine katılmaktan yasal olarak vazgeçme hakkı yok. Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Romanya da dahil olmak üzere AB'nin doğu kanadındaki bazı komşuları da, en azından şimdilik, euro bölgesinin dışında kalmaya devam ediyor.



2010'dan beri iktidarda olan Orban, milliyetçi liderin hukukun üstünlüğü reformları nedeniyle Macaristan'a ayrılan milyarlarca avroluk fonu askıya alan AB'yi giderek daha sert bir şekilde eleştirmeye başladı.

SEÇİMLER BAHARDA



Orban'ın yorumları, yükselen muhalefet rakibi Peter Magyar'ın politika gündemiyle tam bir tezat oluşturuyor. Magyar, askıya alınan AB fonlarını çözme ve AB'nin en yoksul ekonomilerinden birini euro'ya daha yakın hale getirme vaadiyle kampanya yürütüyor.



Parlamento seçimleri 2026 baharında yapılacak. Ancak net tarih henüz belirlenmedi.



Orban, eski maliye bakanı Mihaly Varga'nın nisan ayında görevi devralmasından bu yana merkez bankası politikası hakkında doğrudan yorum yapmaktan kaçınsa da bankanın yüzde 6,5'lik ana faiz oranının, AB'nin en yüksek faiz oranı olduğunu ve “olabileceğinden daha yüksek” olduğunu söyledi.



Banka, eylül ayında faiz indirimine bir yıllık ara verdi. Bu, bankanın euro dahil olmak üzere yabancı para birimlerine yönelik yerli tasarruf akışını durdurmaya çalışmasıyla birlikte forint'in euro karşısında 15 ayın en yüksek seviyesine çıkmasına yardımcı oldu.

