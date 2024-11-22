Orban, Netanyahu'ya sahip çıktı: Macaristan'a davet edecek, güvenliğini sağlayacak

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, hakkında yakalama kararı verilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya destek açıklaması yaptı.

Orban bugün yaptığı açıklamada, Netanyahu'yu Macaristan'ı ziyaret etmesi için davet edeceğini ve Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan tutuklama kararına uyulmayacağını garanti edeceğini söyledi.

UCM dün, Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant'ın yanı sıra Hamas liderlerinden İbrahim El Masri (Muhammed Deif) hakkında Gazze'deki çatışmalarda savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri iddiasıyla tutuklama emri çıkardı.

Ülkesi Avrupa Birliği'nin altı aylık dönem başkanlığını yürüten Orban, devlet radyosuna yaptığı açıklamada UCM'nin tutuklama kararının “yanlış” olduğunu ve İsrail liderinin Macaristan'da “yeterli güvenlik içinde” müzakereler yürütebileceğini söyledi.

NETANYAHU'DAN TEŞEKKÜR

Netanyahu ise Orban'a, UCM'nin tutuklama kararına rağmen kendisini ziyarete davet ederek gösterdiği “ahlaki netlik” için teşekkür etti.



Netanyahu, “İsrail Devleti'nin kendini savunma hakkına karşı alınan çirkin kararın arkasında duranların utanç verici zayıflığı karşısında, Macaristan adalet ve hakikatin yanında durdu" dedi.



Netanyahu'nun ofisi ayrıca Orban'ın gönderdiği bir mektubu da yayınladı.



Orban mektupta “Macaristan, Macaristan-İsrail ittifakı ve dostluğu üzerinde hiçbir etkisi olmayan bu utanç verici kararı şiddetle kınamaktadır. İsrail'in her türlü tehdide karşı kendini savunma hakkı vardır” ifadelerine yer verdi.