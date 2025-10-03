Orban: “Ukraynalılar için ölmek istemiyoruz”

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin Ukrayna ile aynı ittifakta bulunmak istemediğini bir kez daha vurguladı.

Kossuth Radyosu’na konuşan Orban, "Macarlar Ukraynalılarla aynı Avrupa Birliği’nde olmak istemiyor. Onların kaderi çok zor, biz neden bunu paylaşalım?” dedi.

"ONLARA ACIYORUZ"

Orban, Ukrayna’nın Rusya ile yan yana yaşamak ve sürekli savaş halinde olmak gibi “zor bir kadere sahip” olduğunu belirterek, “Onlara acıyoruz, desteklemeliyiz, ama ortak bir kader istemiyoruz” ifadelerini kullandı.



Macar lider ayrıca, ülkesini Ukrayna ile federatif bir yapının parçası olmaktan uzak tutmak istediğini, “Biz Ukrayna için ölmek istemiyoruz” sözleriyle dile getirdi.



Ayrıca Macaristan, AB’nin Ukrayna’ya Rusya’nın dondurulan varlıklarından sağlanacak “reparasyon kredileri” verilmesi fikrine de karşı çıkıyor.

MERZ ELEŞTİRMİŞTİ

Alman Şansölyesi Friedrich Merz ise geçtiğimiz günlerde Danimarka’daki gayriresmi AB zirvesinde Orban’ı sert bir şekilde eleştirmişti. Merz, Macaristan Başbakanı'nı bloğun güvenlik konularındaki tartışmalarını baltalamakla suçlamıştı.