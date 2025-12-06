Orban'dan "AB, 2030’a kadar Rusya ile savaşa hazırlanıyor" iddiası

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Fidesz – Macar Yurttaşlar Birliği aktivistleriyle yaptığı toplantıda, Avrupa Birliği'nin (AB) “savaş” planını anlattı. Orban şunları kaydetti:



“Birinci aşama diplomatik ilişkilerin kesilmesini içeriyor; ikinci aşama ekonomik yaptırımların uygulanması ve iş birliğinin sona erdirilmesi; üçüncü aşama silahlı kuvvetlerin devreye girmesi ve savaş ekonomisine geçiş. Dördüncü aşama ise doğrudan çatışma aşaması.”

“KARŞI ÇIKACAĞIZ"

Orban, Macar hükümetinin Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi için elinden geleni yapacağını ve AB liderlerinin Avrupa’yı doğrudan bir askeri karşı karşıya gelişe sürükleme girişimlerine karşı çıkacağını vurguladı.

Daha önce Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da AB liderlerini Rusya ile savaşa hazırlık yapmakla suçlamıştı.