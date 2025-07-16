Orbán’dan yaptırım çağrısı: “Ukrayna ordusuna alınmak istemeyen Macar öldürüldü”

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’da askere alınmak istemeyen Macar asıllı 45 yaşındaki József Sebestyén’in bunun üzerine dövülerek öldürüldüğünü açıkladı. Ukrayna iddiaları reddederek Macaristan’ı müdahalede bulunmamaya çağırdı. Orbán ise Avrupa Birliği’nin (AB) sorumlu Ukraynalı yetkililere yaptırım uygulamasını istedi.



HÜKÜMET, SÜRECİ BAŞLATTI



Euronews haber sitesinin aktardığına göre, Ukrayna’nın Transcarpathia bölgesinde yaşayan Sebestyén, iddiaya göre Ukrayna ordusuna katılmayı reddetmesi üzerine darp edildi. Ukraynalı yetkililer iddiaları reddetti. Askere alımların yasal olduğunu iddia eden yetkililer, Sebestyén’in pulmoner emboli sebebiyle öldüğünü ve vücudunda fiziksel zarara dair bir emare olmadığını ileri sürdü.



Macaristan Başbakanı Orbán, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Macaristan hükümetinin József Sebestyén’in ölümünden sorumlu olan Ukraynalı liderlerin AB’nin insan hakları yaptırım listesine alınması için süreç başlattığını açıkladı.



Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó da 15 Temmuz Salı günü Belçika’nın başkenti Brüksel’de yaptığı açıklamada, Macaristan’ın AB Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi kapsamında resmi olarak yaptırım talebinde bulunacağını söyledi. Söz konusu yaptırımlar, ciddi insan hakları ihlallerine karışan kişileri hedef alıyor.



Szijjártó, Dışişleri Konseyi toplantısı sırasında, “Ukraynalı askeri liderlerin AB’nin yaptırım listesine eklenmesini resmi olarak teklif edeceğiz” diye konuştu.



UKRAYNA’DAN AÇIKLAMA



Hükümete yakın Macar medya organlarına yansıyan haberlere göre, Sebestyén, “zorla seferberlik” sırasında demir sopalarla darp edilmiş, 3 hafta sonra hayatını kaybetmişti. Kız kardeşinin paylaştığı bir videoda da Sebestyén’in dizlerinin üzerinde Ukraynaca konuştuğu görülüyordu. Bu görüntüler de ülke kamuoyunda tepkilere neden oldu.



Ukrayna ise iddiaları reddederek adamın Ukrayna vatandaşı Shebeshten Yosip Yosipovich olduğunu iddia etti. Ukrayna resmi olarak çifte vatandaşlığı tanımadığı için ölen adam da resmi olarak Macar kabul edilmiyor.



Ukrayna makamlarının açıklamasına göre, askeri eğitimi bırakan kişi, ardından “akut stres” şikayetiyle tedavi altına alınmıştı. Yetkililer, olayla ilgili şeffaf bir soruşturma yürütüleceğini taahhüt ederek Macaristan’a “doğrulanmamış, duygu yüklü iddiaları yaymama” uyarısına bulundu.



“AB ÜYELİĞİNE UYGUN OLMADIKLARINI GÖSTERDİLER”



Uzun süredir Ukrayna’nın AB üyeliğine karşı çıkan Orbán, yaşanan can kaybının, Ukrayna’nın AB’ye katılmaya uygun olmadığının bir başka kanıtı olduğunu söyledi.



Bağlayıcı olmayan bir anketin sonuçları Macar halkının yüzde 95’inin Ukrayna’nın AB üyesi olmasına karşı çıktığını ortaya koyarken, Macaristan hükümetinin yakın zaman önce başlattığı bir billboard kampanyasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Macar muhalefet lideri Péter Magyar’ı yan yana göstermesi, “muhalefetin yabancı çıkarlara hizmet ettiği” imalarını da beraberinde getirdi.



Rusya-Ukrayna savaşında derhal ateşkes çağrısı yapan Macaristan, Ukrayna’ya askeri ve mali desteği de veto etmeye devam ediyor.