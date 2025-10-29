"Ordunun kalbine operasyon": Belçika'da drone hareketliliği

NATO üyesi Belçika, Kral Albert Askeri Üssü üzerinde 25 Ekim'de bir drone hareketliliği yaşandığını açıkladı.

Savunma Bakanı Theo Francken, 3 Ekim'de Elsenborn askeri eğitim kampı üzerinde de benzer olayın meydana geldiğini hatırlattı.

Francken, Flamanca yayın yapan Het Laatste Nieuws (HLN) gazetesine yaptığı açıklamada, en az 4 insansız hava aracının, Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edildiğini belirtti.



Üssün önemine değinen Francken, "Ana ordu kışlamız orada bulunuyor. Kritik altyapı orada bulunuyor. 4 ya da 5 insansız hava aracı, üzerinde uçuyordu" ifadelerini kullandı.

TESPİT SİSTEMLERİ TALEP EDECEKLER



Francken, olayı "stratejik açıdan önemli bir yerde meydana gelen endişe verici bir olay" şeklinde tanımlayarak hükümetten en kısa zamanda drone tespit sistemleri alınmasını talep edeceğini belirtti.



Drone'ların kaynağı hakkında belirsizliğin sürdüğünü kaydeden Francken, "Bunların kötü niyetli kişiler olduğunu söyleyebilirim. Bunlar, eğlence için kışlaların üzerinde drone uçuran yaramaz çocuklar değil. Bu, ordumuzun kalbine karşı açıkça planlanmış bir operasyondu" diye konuştu.



Askeri istihbarat birimi ve polis, olay hakkında soruşturma başlattı.

SAVUNMA HAMLELERİNİ ÖNE ALDILAR



Belçika'daki Elsenborn askeri eğitim kampı üzerinde 3 Ekim'de drone hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.



Bakan Francken, bu olayın ardından, 2026'da yapılması planlanan bazı savunma hamlelerini bu sene başlatacaklarını duyurmuştu.

NATO TOPRAKLARINDAKİ DRONE KRİZİ

Polonya, eylül ayında hava sahasına giren Rus insansız hava araçlarını düşürdüğünü açıklamıştı. Bu, NATO üyesi bir ülkenin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sırasında ateş açtığı bilinen ilk olay olmuştu.

Rusya'ya ait üç savaş uçağının, daha sonra Estonya hava sahasını da ihlâl ettiği açıklanmıştı.

Danimarka ve Norveç de kimin uçurduğu bilinmeyen drone'lar görülmesi nedeniyle hava sahalarını iniş ve kalkışlara kapatmıştı.

Rusya, saldırı suçlamalarını “asılsız” olarak nitelendiriyor.