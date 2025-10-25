Ormanda bulup evine götürmüş: II. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat patladı

Polonya polisinin açıklamasına göre, 62 ve 65 yaşlarındaki iki erkek ile 45 yaşındaki bir kadın, salı sabahı erken saatlerde patlama meydana gelen dairede bulunuyordu.

Patlamada evin zemininde büyük bir delik oluşurken, olay yerine patlayıcı madde tespit köpekleri ve bomba imha ekipleri sevk edildi. İncelemelerde, patlayan cismin 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bir top mermisi olduğu belirlendi. Ev sahibi, mühimmatı birkaç yıl önce ormanda bulduğunu ve hatıra olarak eve getirdiğini itiraf etti.



Polis, aynı evde el yapımı mayın benzeri ikinci bir mühimmat da buldu. Cihaz, uzman ekiplerce güvenli bir şekilde çıkarılıp askeri bir tatbikat alanında imha edildi.



"KESİNLİKLE DOKUNMAYIN"

Yetkililer, olayın ardından “Patlamamış mühimmat bulunduğunda kesinlikle taşınmamalı, dokunulmamalı veya imha edilmeye çalışılmamalıdır. Bölge güvenlik altına alınmalı ve en kısa sürede polise bildirilmelidir” uyarısında bulundu.

Polonya’da II. Dünya Savaşı’ndan kalma mühimmatlara sıkça rastlanıyor. Bu yılın başlarında yaban domuzları bir ormanda 21 havan mermisi ortaya çıkarmış, geçen yıl ise bir okulun tadilatında 72 top mermisi bulunmuştu.