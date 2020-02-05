Ormanı tahrip eden isyancı lidere 15 yıl hapis

Ulusal basındaki haberlere göre, isyancı pigmelerin lideri Kasula ve beraberindeki 7 kişi, Güney Kivu eyaletindeki Bukavu kentinde kurulan askeri mahkemede, yasa dışı şekilde silah bulundurmak ve Kahuzi-Biega Ulusal Parkı'nı tahrip etmekten yargılandı.



Kasula ve 5 kişiye 15'er yıl hapis ve 5 biner dolar para cezası verilirken, yargılanan 2 kadın isyancı da birer yıl hapis, 118 dolar da para cezasına çarptırıldı.



Avukatlar, kararı temyize götüreceklerini söyledi.



UNESCO tarafından 1997'de Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen Kahuzi-Biega Ulusal Parkı, sayıları 250'ye kadar düşen Grauer gorillerine ev sahipliği yapıyor.

