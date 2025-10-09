"Örnek vatandaş" olarak tanınıyordu: Estonya'yı sarsan ajan krizi

Estonya Viru Bölge Mahkemesi, Dmitriyev’i “Estonya Cumhuriyeti’ne karşı istihbarat faaliyetlerine katılmak ve yardım etmek” suçundan 4 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı.



Savcılığa göre Dmitriyev, Mart-Mayıs 2025 arasında Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) sınır muhafızı Aleksandr Bobkov ile çalıştı. Estonya Savunma Birliği, Narva’daki siyasi durum, yerel kurumlar ve askeri etkinlikler hakkında bilgi aktardı. Ancak iş birliği sadece iki ay sürdü; Estonya İç Güvenlik Servisi (KAPO) ajanı yakalayarak daha fazla sızıntıyı engelledi.

"İLK FIRSATTA YAKALADIK"

KAPO Başkan Yardımcısı Taavi Narits, “Dmitriyev’i ilk fırsatta yakaladık. Böylece ulusal güvenliğe ciddi bir zarar gelmesini önledik” açıklamasında bulundu. Narits, Rusya’ya giden güvenlik personelinin veya yakınlarının “yüksek öncelikli hedefler” olduğunu vurguladı ve “Rus istihbaratıyla iş birliği bataklığa adım atmaktır; tek çıkış KAPO’nun yardımı ya da mahkeme kararıyla hapistir” ifadelerini kullandı.



"ÖRNEK BİR VATANDAŞ" OLARAK TANINIYORDU

Narva doğumlu genç, Estonya toplumuna entegre olmuş "örnek bir vatandaş" olarak tanınıyordu.



16 yaşından beri Savunma Birliği’nde gönüllüydü. Ukraynalı mültecilere yardım etmiş, yerel spor ve siber gelişim derneklerinde aktif rol oynamıştı. 2021’de Narva Belediye Meclisi, 2023’te de Riigikogu (parlamento) seçimlerinde aday olmuştu.

Sosyal medyada sık sık spor, gönüllülük ve entegrasyon mesajları paylaşan Dmitriyev, 2022’de Ukrayna’daki savaşı kınamış, ancak 2025’te gizlice FSB için çalışmaya başlamıştı.



Dmitriyev’in Rus Ortodoks Kilisesi’ne sonradan yakınlaştığı belirtiliyor. Bu süreç, Rus istihbaratıyla gizli iş birliği yaptığı döneme denk geldi.

"TANINMA VE BAŞARI İSTEĞİ"

KAPO’ya göre Dmitriyev, Rusya’ya sık seyahat eden, toplum içinde görünür ve tanınmak isteyen bir profil çiziyordu; tıpkı 2018’de Rusya için casusluk yaptığı ortaya çıkan Estonya subayı Deniss Metsavas gibi. Her iki vakada da Rus istihbaratı, “tanınma ve başarı isteğini” manipüle ederek ajanlarına dönüştürdü.

Estonya istihbaratına göre Moskova, artık açıkça Rus yanlısı kişileri değil; “entegrasyon örneği” sayılan, eğitimli ve toplumla kaynaşmış genç Estonyalı Rusları hedef alıyor. Bu tür vakalar, toplumda güvensizlik yaratarak Estonya’daki Rus azınlığın dışlanma hissini artırıyor.

KAPO, özellikle savunma yapılarında görevli kişilerin Rusya’ya seyahat etmemesi ve herhangi bir istihbarat temasını derhal bildirmesi gerektiğini hatırlattı. Narits, “Rus servisleri artık çok daha agresif. Biz de her yeni vaka ile daha deneyimli hale geliyoruz” ifadelerini kullandı.