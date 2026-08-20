Orta Afrika'da maden faciası. 107 kişinin cesedine ulaşıldı

Ülkede geleneksel yöntemlerle işletilen altın madeninde göçük meydana geldi. Göçen madenin üzerinde toprak kayması da oluştu.



Çok sayıda madenci göçük altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri ile bölge sakinlerinin çalışmaları sonucu göçükten şu ana kadar 107 işçinin cesedi çıkarıldı.



Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ülkede denetimsiz altın madenleri çalışmaları nedeniyle sık sık göçükler meydana geliyor.