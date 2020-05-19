Orta Avrupa'da sınırları açma hazırlığı

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Vişegrad Grubu'ndaki ülkelerin başbakanlarıyla yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ve Avrupa Birliği’ne (AB) ilişkin konuları ele aldığı belirtildi.



Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Şansölye Merkel’in video konferans yoluyla Vişegrad Grubu’nu oluşturan Polonya, Slovakya, Çekya ve Macaristan’ın başbakanlarıyla görüştüğünü belirtti.



Başbakanların Covid-19 salgınıyla ilgili alınan önlemler hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu ifade eden Seibert, "Salgının yayılma durumuna göre sınırlardaki mevcut kısıtlamaların ve kontrollerin aşamalı kaldırılması hususunda hemfikir kalındı" bilgisini paylaştı.



Seibert, AB konularının da ele alındığına işaret ederek, Merkel’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Avrupa’daki ekonominin gelişmesi için başlattığı inisiyatif hakkında bilgi verdiğini aktardı.



Başbakanların Almanya’nın bu yılın ikinci döneminde üsteleneceği AB dönem başkanlığında gündeme gelecek ağırlıklı konular hakkında görüş alışverişi yaptığını da belirten Seibert, Merkel’in ayrıca Çekya Başbakanı Andrej Babis ile ikili ilişkileri ve ortak projeleri değerlendirdiklerini kaydetti.

