ABD-İran arasında tatbikat restleşmesi. ABD'den

İran ile ABD arasındaki gerilim sürerken, hem ABD hem İran karşılıklı olarak tatbikat açıklamaları geldi.



ABD’ye ait USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinin Körfes'e kaydırılmasının ardından Trump'tan bir açıklama daha geldi. ABD Başkanı, yeni bir donanmanın İran'a doğru ilerlediğini açıkladı.

ABD'DEN HAZIRLIK TATBİKATI DUYURUSU

ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (AFCENT) tarafından yapılan açıklamada, "AFCENT'in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanı genelinde savaş hava gücünü konuşlandırma, sevk ve operasyonel sürdürülebilirliğini sağlama yeteneklerini göstermek için birkaç gün sürecek bir hazırlık tatbikatı gerçekleştirecek" denildi.



Söz konusu tatbikatın varlık ve personel dağıtım kapasitesini artırmak, bölgesel ortaklıkları güçlendirmek ve CENTCOM genelinde esnek müdahale uygulamalarına hazırlık yapmak amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.



AFCENT Komutanı ve CENTCOM Birleşik Kuvvetler Hava komutanı Derek France, "Hava kuvvetleri personelimiz, zorlu şartlar altında güvenli ve hassas bir şekilde, ortaklarımızla birlikte dağılıp operasyonlar yürütebileceklerini ve savaş sortileri gerçekleştirebileceklerini kanıtlıyorlar. Bu, savaşa hazır hava kuvvetleri personelini muhafaza etme ve hava gücünü ihtiyaç duyulduğunda ihtiyaç duyulan yerde kullanıma hazır tutmak için gereken disiplinli uygulamayı sürdürme taahhüdümüzü yerine getirmekle ilgilidir" dedi.



Tatbikatın ev sahibi ülkenin onayıyla, sivil ve askeri havacılık otoriteleriyle yakın işbirliği içinde, güvenli ve hassas şekilde egemenliğe saygı ilkesi ön planda tutularak yürütüleceği bildirildi.



Tatbikat, CENTCOM'un USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki savaş gemilerinin Orta Doğu'ya ulaştığını açıklamasından bir gün sonra duyuruldu.



İRAN'DAN TATBİKAT VE HAVA TRAFİĞİ UYARISI



Bu arada İran ise, Hürmüz Boğazı çevresindeki hava sahasında yapılacak askeri atış faaliyeti nedeniyle NOTAM (Havacılık Duyurusu) yayımladı.



Duyuruya göre Hürmüz Boğazı hattında 27-29 Ocak tarihleri arasında askeri atış faaliyetleri gerçekleştirilecek. Söz konusu askeri faaliyetlerin, 5 deniz mili yarıçaplı dairesel bir alan içerisinde yapılacağı belirtilirken, tatbikat süresince bölgedeki hava sahasının yer seviyesinden 7 bin 620 metre (25 bin feet) yüksekliğe kadar kısıtlı ve tehlikeli olarak değerlendirileceği kaydedildi.



Yetkililer, belirtilen tarihlerde bölgeden geçiş yapacak hava araçlarının NOTAM uyarılarını dikkate alması gerektiğini vurguladı.



BİRLEŞMİŞ MİLLETLER: ÇOK ENDİŞELİYİZ

Birleşmiş Milletler (BM), ABD’ye ait USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandırılması üzerine Basra Körfezi bölgesindeki askeri yığılmadan dolayı “gerçekten çok endişeli” olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter'in azami itidal çağrısında bulunduğunu belirterek, "Tüm aktörleri, gerilimi daha da artıracak veya daha geniş bölgedeki çatışmayı ateşleyecek herhangi bir eylemden kaçınmaya teşvik ediyor” ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter'in, İran'la ilgili tüm endişelerin en iyi şekilde diyalog, diplomasi ve müzakereler yoluyla ele alınacağına inanmaya devam ettiğini kaydeden Dujarric, bu bağlamda, bölgesel gerilimi azaltmayı amaçlayan tüm çabaları memnuniyetle karşıladığını ve tüm aktörleri bölgesel güveni güçlendirmek için somut adımlar atmaya çağırdığını aktardı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinin Orta Doğu'ya "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla" konuşlandığını duyurmuştu. CENTCOM'un paylaşımı, ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırı hazırlığı yaptığına dair haberlerin uluslararası medyada yer aldığı dönemde yapılmıştı.