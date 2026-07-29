Orta Doğu'daki Amerikan askerlerinin telefonları toplanacak

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Oramiral Brad Cooper, Orta Doğu'da görev yapan Amerikan askerlerini operasyon güvenliği konusunda uyardı.

Reuters'ın ulaştığı 28 Temmuz tarihli mektupta Cooper, askerlerin cep telefonlarıyla çektiği görüntülerin ve sosyal medyada paylaşılan videoların İran 'ın ABD üslerine yönelik saldırılarının etkisini gerçek zamanlı değerlendirmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Kaynaklar ise bölgede görev yapan bazı askerlerin cep telefonlarına önümüzdeki günlerde el konulmasının değerlendirildiğini aktardı.

“AÇIK KAYNAK BİİLGİLERİ İRAN'IN İŞİNE YARIYOR”

Cooper mektubunda, İran'ın gazetecilerin paylaşımları ile askerlerin cep telefonlarından çekilen fotoğraf ve videolar sayesinde saldırılarının başarılı olup olmadığını anlayabildiğini ifade etti.

"Bu açık kaynak istihbaratının doğrudan ve kaçınılmaz bedeli, Amerikan askerlerinin ve hedef alınan Körfez ülkelerindeki sivillerin hayatları olabilir." diyen Cooper, birliklerden operasyon güvenliğine daha fazla önem vermelerini istedi.

ÜRDÜN'DE TELEFONLARA EL KONULMASI GÜNDEMDE

Reuters'a konuşan iki kaynak, İran'ın sık sık hedef aldığı Ürdün'deki bazı ABD askerlerine telefonlarının yakında toplanacağının bildirildiğini söyledi.

Bir başka kaynak ise telefonların toplatılmasının operasyon güvenliği gerekçesiyle bölge genelinde değerlendirildiğini ancak henüz kesin bir karar alınmadığını belirtti.

CENTCOM Sözcüsü Yüzbaşı Timothy Hawkins ise Cooper'ın mektubunun askerleri operasyon güvenliği konusunda uyarmayı amaçlayan genel bir hatırlatma olduğunu söyledi.

META GÖZLÜĞÜYLE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜ ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Cooper'ın mektubunda, 17 Temmuz'da Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'ne düzenlenen İran saldırısı sırasında kaydedilen bir videoya da yer verildi.

Meta'nın kameralı akıllı gözlüğüyle çekilen görüntülerde ABD askerlerinin sığınaklara koştuğu anlar yer alıyordu. Cooper, bu tür görüntülerin İran'ın saldırılarının etkisini değerlendirmesine yardımcı olduğunu belirtti.

"İran silahlarını ateşlediğini biliyor ancak normal şartlarda füzelerin 50 metre mi ıska geçtiğini, boş bir alana mı düştüğünü yoksa kalabalık bir tesisi mi vurduğunu bilemez." ifadelerini kullanan Cooper, kamuoyuyla paylaşılan ayrıntılı görüntü ve analizlerin İran için ücretsiz hasar tespiti işlevi gördüğünü söyledi.