Orta ve Batı Afrika'da seller: 10 milyon çocuk okula gidemiyor

Kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, Nijer, Nijerya, Mali ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) seller nedeniyle yaklaşık 1 milyon kişinin evlerini terk ettiği belirtildi.



Yağışların okul binalarında ciddi hasara yol açtığı, hatta bazılarının yıkıldığı ifade edilen açıklamada, evlerini terk etmek zorunda kalanların büyük kısmının da okullara sığındığı kaydedildi.



Sellerden en çok Mali ve Nijer'in etkilendiği belirtilen açıklamada, okulların Mali'de 1 ay, Nijer'de 3 hafta geç açılacağına işaret edildi.



Açıklamada, 4 ülkede çatışmalar ve yoksulluk nedeniyle halihazırda 36 milyon çocuğun eğitimini sürdüremediği, seller nedeniyle bu rakama 10 milyon çocuğun daha eklendiği bildirildi.