Ortaçağ kâbusu geri döndü: 2025 yılında vebadan ölüm

ABD'nin Kuzey Arizona bölgesinde bir kişinin pnömonik vebadan öldüğü bildirildi.

Veba, insanlarda artık çok nadir görülüyor. ABD'de yıllık yaklaşık 7 vaka kaydediliyor. Federal sağlık yetkililerine göre bunların çoğu batıdaki eyaletlerde ortaya çıkıyor.

Yerel sağlık yetkililerine göre Coconino bölgesinde yaşanan ölüm, 2007'den bu yana pnömonik veda kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti. Hayatını kaybeden kişinin kimliği açıklanmadı.



Veba, Avrupa'da 14'üncü yüzyılda on milyonlarca insanı öldürdüğü bilinen bakteriyel bir enfeksiyon. Günümüzde antibiyotiklerle kolayca tedavi edilebiliyor.

Çayır köpekleri ve kemirgenler arasında doğal yollarla yayılan hıyarcıklı veba, bu bakteriyel enfeksiyonun en bilinen formu. Bütün vücuda yayılan septisemik veba ve akciğerleri etkileyen pnömonik veba da diğer iki türü olarak biliniyor.

Pnömonik veba, en ölümcül ve en kolay yayılan formu.

ENFEKTE VÜCUT SIVILARINDAN BULAŞABİLİR

Bakteri, kemirgenler, evcil hayvanlar ve insanlar arasında yayılabilen enfekte pirelerin ısırıkları yoluyla bulaşıyor. İnsanlar da enfekte vücut sıvılarına dokunarak vebaya yakalanabiliyor.

Sağlık uzmanları ölü ya da hasta hayvanlara dokunurken daha dikkatli olunmasını tavsiye ediyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre vakaların çoğu kuzey New Mexico, kuzey Arizona, güney Colorado, Kaliforniya, güney Oregon ve Nevada'nın batısındaki kırsal bölgelerde görülüyor.

