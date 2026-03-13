Ortadoğu evsiz kaldı. Savaşlar 4 milyon kişiyi yerinden etti

ABD ile İsrail'in İran'a başlattığı savaş, geniş bir coğrafyada yeni insani krizleri tetikledi.

Birleşmiş Milletler, Ortadoğu'da son dönemde yaşanan askeri tırmanışın başlangıcından bu yana Afganistan, İran, Lübnan ve Pakistan'da 4 milyondan fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini duyurdu. 117 bin kişiyse sınırları aşarak kaçtı.

SADECE İRAN'DA 3 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Resmi verilere göre sadece İran'da devam eden saldırılar nedeniyle yaklaşık 3 milyon 200 bin kişi evlerinden oldu.

Bu kişilerden çoğu güvenlik arayışı içinde Tahran ve diğer büyük şehirlerden ülkenin kuzeyine ve kırsal bölgelere kaçtı. Bu kargaşanın İran’da kırılgan durumdaki Afgan mültecileri de etkilediği belirtiliyor.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, çatışmaların zaten kırılgan olan sivil altyapıya daha fazla zarar verme riski taşıdığı konusunda uyardı.

LÜBNAN'DA HALK SOKAKLARDA YAŞIYOR

Lübnan'da da evsiz kalan binlerce kişi sokaklarda yaşıyor. Lübnan hükümetinin verdiği bilgiye göre 816 binden fazla kişi yerinden edildi.

Özellikle Beyrut'un güneyinden büyük bir kaçış var. Kentin sahil şeridi evlerinden olan insanların sığınağına dönüştü. Sahil boyunca çadırlarını kuranlar saldırıların sona ermesini bekliyor.

İSRAİL BOMBARDIMANI DEVAM EDİYOR

İsrail, Lübnan'ın güneyini, doğusunu ve başkentin güney banliyölerini yoğun şekilde bombalamayı sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler tüm taraflara sivilleri koruma, insani yardıma erişimi sürdürme ve müzakerelere geri dönme çağrısı yapıyor.