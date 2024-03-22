Ortadoğu turunun son durağı: ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de

İsrail Hamas çatışmalarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana altıncı kez Ortadoğu'ya giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün İsrail'de temaslarda bulunacak.

Suudi Arabistan ve Mısır'daki ziyaretlerini tamamlayan Blinken, İsrail'e ulaştı.

ABD'li bakanın, Gazze'de ateşekes ve rehine anlaşması için görüşmeleri kapsayan Ortadoğu gezisi için yapılan ilk açıklamada İsrail'e gitmeyeceği belirtilmişti.

Ancak daha sonra bu karar değiştirildi.

Dün Mısır'ın başkenti Kahire'de konuşan Blinken, Gazze'ye yardımların artırılması ve acil adımların belirlenmesi konusunda Arap liderlerle anlaştıklarını belirtti.

ABD'li bakan, Gazze'de "acil ateşkes" sağlanması gerektiğini söyledi.

Blinken ayrıca rehine takası üzerine her gün çalıştıklarını ama hala zorlukların olduğunu belirterek, belli bir tarih veremeyeceğini söyledi, "Bunun mümkün olduğuna inanmaya devam ediyorum" dedi.

