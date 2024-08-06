Ortadoğu'da artan gerilime Biden ile Blinken'dan telefon diplomasisi

ABD Başkanı Joe Biden Ürdün Kralı 2. Abdulah, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile Ortadoğu'da artan tansiyonun düşürülmesi konusunda görüşmeler yaptı.

Ortadoğu'da artan gerilime Biden ile Blinken'dan telefon diplomasisi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden ile Ürdün Kralı Abdullah telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Biden ile Kral Abdullah, Ortadoğu'da yükselen tansiyonun düşürülmesinin ve özellikle Gazze'de bir ateşkese varılmasının önemi konusunda mutabık kaldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Katarlı mevkidaşı Al Thani ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Blinken da bölgede tansiyonun düşürülmesi ve daha fazla gerilim yaşanmaması noktasındaki çabaları değerlendirdi.

İkili, Gazze'de bir ateşkes sağlanmasının tansiyonu düşürme konusunda önemli olduğunu vurguladı ve bu yöndeki çabalarına devam edecekleri mesajını verdi.

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