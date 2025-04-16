Ortadoğu'da bir ilk: "Parti uçağı" kalkışa hazır

Bu yaz Dubai'den Mısır'daki bir festivale DJ'ler ve içeceklerle dolu bir "parti uçağı" havalanacak.



Ortadoğu'da türünün ilk örneği olacak bu uçuş, bölgenin alışılmış yapısıyla tezat oluşturuyor.

YOLCULUK BOYUNCA MÜZİK VE İÇECEK HİZMETİ



AIRBOX Dubai adlı özel tek yönlü uçuş, Sandbox Festival bilet sahiplerine ön parti olarak alkollü içecekler de dahil olmak üzere yolculuk boyunca canlı DJ'ler sunacak. Sandbox'ın resmi web sitesine göre uçuş paketleri 579 dolardan başlıyor.



Uçuş, Mısır merkezli lüks bir seyahat danışmanlık hizmeti olan Escape Code tarafından gerçekleştiriliyor. Uçak tipi ve oturma kapasitesi henüz açıklanmadı.

"PARTİ UÇUŞU" DENEYİMLERİ



Kahire merkezli etkinlik şirketi Nacelle tarafından üretilen Kızıldeniz sahil festivali, üç gün boyunca müzik ve sanatla dolu bir dünya çapında kalabalığı bir araya getiriyor.



Benzer "parti uçuşu" deneyimleri Avrupa'da başladı, en dikkat çekeni Tomorrowland'in "Amare" uçağıydı. Brüksel Havayolları ile ortaklaşa işletilen uçakta özel aydınlatma ve temalı müzik vardı. DJ'ler ayrıca İngiltere'den İbiza'ya giden uçuşlarda da çaldı.