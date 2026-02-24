Ortadoğu'da dengeler değişecek. Çin İran'a gemisavar füzeleri satmak üzere

ABD İran'a yönelik muhtemel saldırı öncesinde bölgeye çok sayıda savaş gemisi konuşlandırırken, İran Çin'den gemisavar süpersonik seyir füzeleri alma konusunda anlaşmaya çok yaklaştı.

Müzakereler hakkında bilgi sahibi altı haber kaynağı, Çin yapımı CM-302 füzelerinin İran'a satılması için anlaşmaya neredeyse varıldığını söyledi fakat henüz bir teslimat tarihi belirlenmediğini belirtti.

"ABD DONANMASI İÇİN TEHDİT OLUŞTURABİLİR"

CM-302 füzeleri yaklaşık 290 kilometre menzile sahip ve gemilerin füze savunma sistemlerinden kaçınmak için alçak irtifada hızlı seyrediyor. İki uzman, bu füzeleri elde ⁠etmesi durumunda İran'ın bölgede bulunan ABD donanmasına karşı bir tehdit oluşturabileceğini belirtti.

Reuters'a konuşan İran araştırmacısı Danny Citrinowicz, "Bu füzelerin önlenmesi çok zor." dedi ve "İran'ın bölgedeki gemilere saldırma kabiliyeti elde etmesi oyunu tamamen değiştirir." diye ekledi.

SON AŞAMAYA GELİNDİ İDDİASI

İran devleti tarafından bilgilendirilen üç yetkili ve üç güvenlik yetkilisi kaynak en az iki yıl önce başlayan müzakerelerin geçen yılın Haziran ayında İsrail ile İran arasında yaşanan 12 günlük savaşın ardından hız kazandığını ve yaz aylarında müzakerelerin son aşamasına geçildiğini söyledi.

Güvenlik yetkililerinden ikisi, İran ⁠Savunma Bakanı Yardımcısı Mesud Oraei'nin ve İran ordu ve devlet yetkililerinin Çin'i ziyaret ettiğini belirtti. Oraei'nin Çin'e gittiği daha önce açıklanmamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Reuters'e yaptığı açıklamada "İran, müttefikleriyle askeri ve güvenlik anlaşmalarına sahip ve bu anlaşmaları kullanmak için uygun bir zaman." dedi.

ÇİN'İN İRAN'A GÖNDERDİĞİ EN GELİŞMİŞ TEÇHİZAT OLACAK

Anlaşmanın sağlanması durumunda teslim edilecek füzeler, Çin'in İran'a gönderdiği en gelişmiş askeri teçhizat olacak. Silahların teslimatı aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in İran'a karşı Eylül'de yeniden yürürlüğe soktuğu silah yaptırımlarını ihlal etmiş olacak.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olan Pieter Wezeman, bu anlaşmanın İran'ın geçen yılki savaşta tükettiği silah stoku için önemli bir takviye olacağını söyledi.

"DÜNYANIN EN İYİ GEMİSAVAR FÜZESİ"

Devlet kontrolündeki Çin Havacılık Bilim ve Sanayi Şirketi (CASIC), CM-302'nin dünyanın ⁠en iyi ⁠gemisavar füzesi olduğunu, uçak gemisi ve destroyerleri batırma kabiliyetine sahip olduğunu belirtiyor. Bu füzeler, gemilere, hava araçlarına veya kara araçlarına monte edilebiliyor ve kara hedeflerine karşı da kullanılabiliyor.

Altı kaynak, İran'ın Çin'den karadan havaya füze sistemleri, anti balistik silahlar ve uydu karşıtı silahlar satın almak için de görüştüğünü söyledi.