Ortadoğu'da savaş çanları: ABD üslerinde kırmızı alarm verildi, "İsrail İran'ı vurmaya hazırlanıyor"

İran ve ABD arasında nükleer gerilim tırmanıyor.

İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh, dün yaptığı açıklamada, nükleer müzakereler veya Washington ile bir çatışma durumunda, Tahran’ın bölgedeki ABD üslerini vuracağını söyledi.

Tahran'ın bu açıklamasının ardından ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etmeye hazırlandığı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, tahliye haberini doğrulayarak, "Dışişleri Bakanlığı yurtdışındaki ABD personelinin durumunu düzenli olarak gözden geçirmektedir ve bu karar yakın zamanda yapılan bir inceleme sonucunda alındı" açıklamasını yaptı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de Ortadoğu'daki personelin aileleri için tahliye onayı verdiği bildirildi.



Hegseth, bölgede görevli ABD askerlerinin ailelerinin gönüllü olarak bölgeden ayrılmasını onayladığını doğrulayarak, "Ortadoğu'da gelişmekte olan gerginliği izliyoruz" dedi.

"IRAK'A SEYAHAT ETMEYİN" UYARISI



Associated Press haber ajansına göre ABD, Bahreyn ve Kuveyt'teki zaruri olmayan diplomatik personel ve ailelerin tahliyesine hazırlanıyor.

Bununla birlikte Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği, Amerikan vatandaşlarının Irak'a seyahat etmemesini tavsiye etti.

IRAKLI KAYNAKLAR: TAHLİYEYİ GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK

Reuters'ın aktardığına göre Iraklı kaynaklar, tahliyeyi gerektirecek herhangi bir güvenlik durumu tespit etmediklerini belirtti.

Üst düzey bir İranlı güvenlik yetkilisi de İran Basın TV'ye yaptığı açıklamada, ABD personelinin çekilmesinin bir tehdit mesajı olmadığını söyledi.

İRAN: DOST BİR ÜLKE İSRAİL SALDIRISINA KARŞI BİZİ UYARDI

Reuters'a konuşan üst düzey İranlı yetkili, Bölgesel tansiyonu tırmandırmanın, İran'ın ABD ile pazar günü yapacağı nükleer görüşmeleri etkilemeyi hedefleyen "psikolojik bir savaş" olduğunu söyledi.

Bölgedeki dost bir ülkenin, İran'ı olası bir İsrail saldırısına karşı uyardığına da dikkat çeken yetkili, "İran, yükselen bölgesel tansiyona rağmen İran Uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyecek" dedi.

Amerikan NBC News'e konuşan kaynaklar da İsrail'in ABD desteği olmadan İran'a askeri saldırı düzenlemeyi değerlendirdiğini açıkladı.