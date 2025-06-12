Ortadoğu'da savaş çanları: Kudüs'teki ABD üssü tetikte

İran ve ABD arasında nükleer gerilim tırmanıyor. İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh, dün yaptığı açıklamada, nükleer müzakereler veya Washington ile bir çatışma durumunda, Tahran’ın bölgedeki ABD üslerini vuracağını söyledi. Tahran'ın bu açıklamasının ardından ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etmeye hazırlandığı bildirildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de Ortadoğu'daki personelin aileleri için tahliye onayı verdiği bildirildi. Hegseth, bölgede görevli ABD askerlerinin ailelerinin gönüllü olarak bölgeden ayrılmasını onayladığını doğrulayarak, "Ortadoğu'da gelişmekte olan gerginliği izliyoruz" dedi. "IRAK'A SEYAHAT ETMEYİN" UYARISI



Associated Press haber ajansına göre ABD, Bahreyn ve Kuveyt'teki zaruri olmayan diplomatik personel ve ailelerin tahliyesine hazırlanıyor. Bununla birlikte Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği, Amerikan vatandaşlarının Irak'a seyahat etmemesini tavsiye etti. IRAKLI KAYNAKLAR: TAHLİYEYİ GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK Reuters'ın aktardığına göre Iraklı kaynaklar, tahliyeyi gerektirecek herhangi bir güvenlik durumu tespit etmediklerini belirtti. Devlet haber ajansına göre Irak askeri sözcüsü, "İstihbarat ve saha raporları, diplomatik misyonların çalışmalarını etkileyecek gerçek tehditlere işaret etmiyor" dedi. KUDÜS ELÇİLİĞİNDE KISITLAMALAR BAŞLADI ABD'nin Bahreyn Büyükelçiliği'nden yapılan açıklama, personel ve operasyonlar konusunda bir değişiklik olmadığını, faaliyetlerin normal şekilde devam ettiği bildirildi. ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği ise personel hareketlerini kısıtladıklarını duyurdu. İSRAİL'DE ASKERİ SALDIRI HAZIRLIĞI İDDİASI Reuters'a konuşan üst düzey İranlı yetkili, bölgesel tansiyonu tırmandırmanın, İran'ın ABD ile pazar günü yapacağı nükleer görüşmeleri etkilemeyi hedefleyen "psikolojik bir savaş" olduğunu söyledi. Bölgedeki dost bir ülkenin, İran'ı olası bir İsrail saldırısına karşı uyardığına da dikkat çeken yetkili, "İran, yükselen bölgesel tansiyona rağmen İran Uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyecek" dedi. Amerikan NBC News'e konuşan kaynaklar da İsrail'in ABD desteği olmadan İran'a askeri saldırı düzenlemeyi değerlendirdiğini açıkladı. İRAN'DAN CEVAP GECİKMEDİ Devlet medyasının aktardığına göre İran Devrim Muhafızları Komutanlığı, "Tahran'ın İsrail'e geçmiş saldırılardan daha güçlü ve yıkıcı bir şekilde karşılık vereceğini söyledi.

TRUMP: NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ



ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'daki ABD'li personelinin bazılarının ülkelerinden ayrılması kararını, "bölgenin tehlikeli bir yer haline gelebileceği" gerekçesiyle aldıklarını söyledi.



Trump, Ortadoğu genelinde birçok ülkedeki zorunlu olmayan ABD'li personelin görev yaptıkları ülkelerden ayrılmalarına yönelik talimatları yorumlarken, "Evet, oradan çekiliyorlar çünkü orası tehlikeli bir yer olabilir. Neler olacağını göreceğiz. Çekilme kararını personelimize bildirdik" diye konuştu.



Bölgedeki gerilimin azaltılması konusundaki sorulara da yanıt veren Trump, İran'ın nükleer programı konusundaki tutumunu yineleyerek, "Asla nükleer silaha sahip olamazlar. Bu kadar basit. Nükleer silaha sahip olamazlar. Buna izin vermeyeceğiz" dedi. "ABD ORDUSU ZAFER ÜSTÜNE ZAFER KAZANACAK"



Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ABD ordusunun ilerleyen günlerde başarılar elde edeceğini belirtti.



"İlerleyen günlerde ve gelecek her kuşakta, ABD Ordusu'nun zafer üstüne zafer kazanacağına her zamankinden daha fazla inanıyorum." ifadelerini kullanan Trump, orduya seslenerek "Amerika'yı dünyanın öbür ucuna kadar savunacaksınız" mesajını verdi.



"NÜKLEER SİLAHA ÇOK BENZEYEN BİR ŞEY"



Öte yandan Hegseth, ABD Senatosu'nda katıldığı oturumda İran'ın nükleer programına ilişkin kendi iddialarını dile getirdi.



Hegseth, Senatör Lindsey Graham'in "İran'ın barışçıl nükleer enerji programı yerine nükleer silah elde etmeye çalıştığına" yönelik iddiasıyla ilgili bölümde, "Nükleer silaha çok benzeyen bir şeye doğru ilerlediklerine dair birçok gösterge var" yorumunu yaptı.