Ortadoğu'da son durum: ABD Yemen'e, İsrail Suriye'ye saldırdı

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN İSRAİL'E UYARI

İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, uzun zamandır konuşulan muhtemel İsrail misillemesi hakkında uyarıda bulundu.

İsrail tarafından gerçekleştirilecek herhangi bir saldırının acı bir karşılığı olacağını vurgulayan Selami, “Eğer bir hata yapar ve ister bölgede ister İran'da olsun hedeflerimize saldırırsanız, sizi sert bir şekilde tekrar vururuz.” diye konuştu.