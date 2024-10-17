Ortadoğu'da son durum: ABD Yemen'e, İsrail Suriye'ye saldırdı

İsrail ordusunun Suriye'nin liman kenti Lazkiye'ye saldırı düzenlediği bildirildi. Suriye basını, bombardımanın ardından bölgede yangın ve patlamaların yaşandığını yazdı. ABD ordusu ise ilk kez B2 hayalet bombardıman uçağı ile Yemen'deki Husi hedeflerine saldırdı. Saldırıda, Husilere ait silah depoları hedef alındı. Husilere yönelik saldırıların, İran'a dolaylı bir uyarı niteliğinde olduğu öne sürülüyor.

Ortadoğu'da son durum: ABD Yemen'e, İsrail Suriye'ye saldırdı
Ortadoğu'da son durum: ABD Yemen'e, İsrail Suriye'ye saldırdı - 1 Yemen'deki Husiler, ABD saldırısına dair açıklamada bulundu.
HUSİLERDEN İNTİKAM YEMİNİ

Yemen'deki Husiler, ABD'nin B-2 bombardıman uçaklarını kullanarak beş silah depolama tesisini vurmasının ardından intikam yemini etti.

Husilerin medya ofisinin başkan yardımcısı Nasruddin Amir, sosyal medya platformu X'te, "Amerika, Yemen'e yönelik saldırganlığının bedelini ödeyecek ve daha önce de söylediğimiz gibi, saldırılar Yemen'in Gazze'ye yönelik desteğine engel olamayacak." paylaşımında bulundu.

ABD medyası, Washington'ın Yemen'deki Husi hedeflerine saldırmak için B2 bombardıman uçağı göndermesinin nadir rastlanan bir gözdağı olduğunu ileri sürüyor.

Ortadoğu'da son durum: ABD Yemen'e, İsrail Suriye'ye saldırdı - 2 İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, Abbas Nilforuşan'ın Tahran'daki cenaze töreninde.
DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN İSRAİL'E UYARI

İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, uzun zamandır konuşulan muhtemel İsrail misillemesi hakkında uyarıda bulundu.

İsrail tarafından gerçekleştirilecek herhangi bir saldırının acı bir karşılığı olacağını vurgulayan Selami, “Eğer bir hata yapar ve ister bölgede ister İran'da olsun hedeflerimize saldırırsanız, sizi sert bir şekilde tekrar vururuz.” diye konuştu.

Ortadoğu'da son durum: ABD Yemen'e, İsrail Suriye'ye saldırdı - 3 ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-2 Spirit uzun menzilli hayalet bombardıman uçağı.
ABD JETLERİ HUSİLERE SALDIRDI
ABD ordusu, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki gemileri hedef alan Husilere yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yazılı açıklamada, “Yemen’de İran destekli Husilere ait çeşitli silahların bulunduğu çok sayıda silah deposuna yönelik hassas hava saldırıları düzenlendiği” kaydedildi.

Husilere yönelik saldırıda, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-2 Spirit uzun menzilli hayalet bombardıman uçakları da dahil ABD hava ve deniz kuvvetleri unsurları kullanıldı.
Ortadoğu'da son durum: ABD Yemen'e, İsrail Suriye'ye saldırdı - 4

İSRAİL, SURİYE'YE SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail ordusu bu kez 'yi hedef aldı. Resmi Suriye basınında yer alan haberlere göre, liman kenti Lazkiye'ye yönelik bir saldırı gerçekleştirildi.

Suriye hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtilirken, hedef alınan bölgede yangın ve patlamalar yaşandığı kaydedildi.

Suriye merkezli bazı sosyal medya hesapları İsrail’in destekli gruplara ait bir silah deposunu vurduğunu iddia etti.

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