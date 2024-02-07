Ortadoğu'da tansiyon yüksek

Yemen'deki Husiler'in Kızıldeniz'den geçen ticari gemileri hedef aldığı kasım ayından bu yana bölgede tansiyon yüksek. 12 Ocak'ta ABD ve İngiltere, saldırılara karşılık caydırma amacıyla Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik operasyon yaptı. Husiler hedef alınırken Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye-Ürdün sınırındaki Tower 22 isimli askeri üssü, İran destekli milisler tarafından vuruldu. Böylece Ortadoğu'da, Gazze Savaşı'yla başlayan krizlere yenisi eklendi. ABD daha sonra kendi güçleri ve ingiltere ile ortaklaşa olarak husileri hedef almayı sürdürdü



ABD, Cuma günü Suriye ve Irak'ta iran bağlantılı gruplara karşı hava saldırıları düzenledi. Pazartesi günü Yemen'de husilerin vurulmasının ardından abd'nin suriye'deki en büyük askeri üssüne drone saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıdan İran destekli güçler sorumlu tutuldu. Bu gelişmeler yaşanırken ABD Başkanı Joe Biden, İran'la savaş istemediklerine vurgu yaptı.



Bölgede tansiyon artarken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken savaşın başından bu yana Ortadoğu'ya beşinci ziyaretini gerçekleştiriyor.



ABD basınına göre ABD hükümeti bu ziyaretle, İran destekli gruplarla karşılıklı saldırıların daha geniş bir bölgesel savaşa dönüşmesini önlemeyi amaçlıyor. Ayrıca Blinken, müttefik ülkeleri Gazze için sunulan ateşkes anlaşması etrafında bir araya getirmeye çalışıyor.



CIA Direktörü Burns: "Ortadoğu'yu son 40 yıldır bu kadar patlamaya hazır görmedim" Haberi Görüntüle ABD'li yetkililere göre Blinken, bölgedeki müttefiklere, Biden yönetiminin İran destekli gruplara yönelik son saldırılarının, Ortadoğu'daki çatışmaların tırmanması olarak yorumlanmaması gerektiğini söyleyecek.



ABD basınına göre, Orta Doğu'da İran destekli gruplara yönelik bu tür saldırıların büyük ölçüde başarısız geçmişi göz önüne alındığında, Amerikan hedeflerine yönelik saldırıları caydırması pek olası değil.



ABD'nin Irak'ta bulunan askerlerini çekmesinin ise yalnızca İran'ın çıkarlarına hizmet eden bir başka başarısızlık olacağı yorumları yapılıyor. Daha geniş bir bölgesel savaş olasılığını ortadan kaldırmak için ABD'nin, çabalarını Gazze'de devam eden savaşa odaklaması gerektiği belirtiliyor.