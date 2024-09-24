Ortadoğu'da tırmanan gerilim havayolu trafiğini vurdu

İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre Wizz Air şirketi, Tel Aviv ve Ürdün'ün başkenti Amman'a uçuşlarını bugün için geçici olarak askıya aldı.



Aynı şekilde, British Airways de Tel Aviv ve Amman’a iki gün süreyle uçuşlarını durdurma kararı aldı.



Alman havayolu şirketi Lufthansa ise İsrail'e ve İsrail'den uçuşlarının iptalinin 14 Ekim'e kadar uzatıldığını duyurdu.



Bu karar aynı zamanda Austrian Airlines, Swiss Air, Brussels Airlines ve Eurowings dahil olmak üzere Lufthansa grubunun diğer şirketleri için de geçerli olacak.

HAVALİMANI HER ŞEYE RAĞMEN FAALİYETTE



Haaretz'e göre, tüm bu iptallere rağmen İsrail Havalimanları İdaresi Sözcüsü, Ben Gurion Havalimanı'nın hem geliş hem gidiş için her zamanki gibi çalıştığını ve hiçbir uçuşun başka ülkelere yönlendirilmediğini kaydetti.



Azerbaycan Hava Yollarından (AZAL) da yapılan açıklamada, İsrail'de yaşanan son olaylar ve güvenlik sorunları nedeniyle Bakü ile Tel Aviv arasındaki uçuşların durdurulduğu bildirildi.

ASKIYA ALMA KARARLARI



Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Macaristan ve İspanya’nın Iberia havayolu şirketi de İsrail’e uçuşlarını güvenlik nedeniyle askıya aldı.



Türk Hava Yolları başta olmak üzere birçok uluslararası havayolu şirketi Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Refik Hariri Havalimanı’na uçuşlarını durdurma kararı aldı.

