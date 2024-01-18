Ortadoğu'da yeni kriz: İran ve Pakistan'dan karşılıklı saldırılar

Önce Irak ve Suriye, şimdi de Pakistan. İran, üst üste komşularına sınır ötesi operasyon yaptı. Pakistan'da da bu saldırılara karşılık geldi. Ortadoğu'da, Gazze Savaşı'yla başlayan krizlere yenisi eklendi.



Tahran'dan resmi açıklama gelmezken saldırıyı devlet haber ajansı Nur duyurdu. Pakistan'da Cihatçı "Ceyş el Adl", Türkçesiyle "Adalet Ordusu" örgütünün karargahlarının hedef alındığı belirtildi. İki üssün, füzeler ve dronelarla imha edildiği açıklandı.

Pakistan, İran'ın hava saldırısını, "egemenlik ihlali" olarak niteleyerek kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki çocuğun öldüğü, üç çocuğun yaralandığı belirtildi.



Pakistan, tepki olarak Tahran Büyükelçisi'ni İslamabad'a çağırdı. Egemenlik ihlaliyle ilgili BM Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunacağını duyurdu.

PAKİSTAN'DAN İRAN'DAKİ TERÖR HEDEFLERİNE SALDIRI

Pakistan, İran'ın Sistan-Belucistan bölgesindeki "terör hedeflerine" saldırı düzenlediğini duyurdu.

İran, düzenlenen saldırılarda İranlı olmayan 3 kadın ve 4 çocuğun öldüğünü duyurdu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Saldırılar Pakistan'ın kendi güvenliği ve ulusal çıkarları için yapıldı. İstihbarata dayalı operasyon sırasında birçok terörist öldürüldü." denildi.

Pakistan'ın İran'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyduğu belirtilen açıklamanın devamında, "Pakistan, halkının güvenliğini korumak için gerekli tüm adımları atmaya devam edecek. İran kardeş bir ülkedir ve Pakistan halkının İran halkına büyük saygı ve sevgisi vardır." ifadeleri kullanıldı.

HEDEF "ADALET ORDUSU"



2012'de kurulan "Adalet Ordusu", İran'ın terör örgütleri listesinde. Son yıllarda İran topraklarına çok sayıda saldırı yaptı. Örgüt, Aralık'ta İran'ın Rasek kentinde 11 polis memurunun öldürüldüğü saldırıyı üstlenmişti.



Pakistan merkezli örgüt, Amerika Birleşik Devletleri'nin de terör örgütleri listesinde yer alıyor. "Adalet Ordusu"nun öncelikli hedefi İran güvenlik güçleri olsa da devlet görevlilerine ve sivillere yönelik intihar saldırıları, suikastler ve kaçırma eylemleriyle de biliniyor.



İran ile Pakistan arasında yaklaşık bin kilometrelik sınır bulunuyor.

Pakistan Başbakanı Enver Ül Hak Kakar, İsviçre'nin Davos kentinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullaniyan ile görüştü. Saldırı, bu görüşmeden birkaç saat sonra gerçekleşti.

IRK SALDIRISINDA 4 KİŞİ ÖLDÜ



İran'ın Pakistan saldırısı, Tahran'ın Irak ve Suriye'ye hava saldırılarının ardından geldi. Kuzey Irak'ın Erbil kentine yapılan füze salrısında 4 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı. İran hedefin, İsrail istihbarat servisi olduğunu iddia etti. İsrail istihbaratını, son dönemde İranlı ve İran yanlısı komutanlara yapılan suikastlerden sorumlu tuttu.



SURİYE'DE DE İDLİB'İ VURDU

Tahran Suriye'de de İdlib'e saldırı düzenledi. Balistik füze ile yapılan saldırının hedefinin, İran'da terör saldırıları yapan DAEŞ gibi örgütler olduğu belirtildi.



DAEŞ, Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümünde Kirman'da yaklaşık 100 kişinin öldüğü intihar saldırılarını üstlenmişti.

