Ortadoğu'daki Amerikan üslerinde kırmızı alarm: İran ve ABD arasında nükleer krizi

İran ve ABD arasında nükleer gerilim tırmanıyor.

İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh, dün yaptığı açıklamada, nükleer müzakereler veya Washington ile bir çatışma durumunda, Tahran’ın bölgedeki ABD üslerini vuracağını söyledi.

Tahran'ın bu açıklamasının ardından ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etmeye hazırlandığı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, tahliye haberini doğrulayarak, "Dışişleri Bakanlığı yurtdışındaki ABD personelinin durumunu düzenli olarak gözden geçirmektedir ve bu karar yakın zamanda yapılan bir inceleme sonucunda alındı" açıklamasını yaptı.

IRAKLI KAYNAKLAR: TAHLİYEYİ GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK

Reuters'ın aktardığına göre Iraklı kaynaklar, tahliyeyi gerektirecek herhangi bir güvenlik durumu tespit etmediklerini belirtti.

Üst düzeu bir İranlı güvenlik yetkilisi de İran Basın TV'ye yaptığı açıklamada, ABD personelinin çekilmesinin bir tehdit mesajı olmadığını söyledi.

ORTADOĞU'DAKİ ÜSLERDE ALARM

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Ortadoğu'daki personelin aileleri için tahliye onayı verdiği bildirildi.

Hegseth, bölgede görevli ABD askerlerinin ailelerinin gönüllü olarak bölgeden ayrılmasını onayladığını doğrulayarak, "Ortadoğu'da gelişmekte olan gerginliği izliyoruz" dedi.

Associated Press haber ajansına göre ABD, Bahreyn ve Kuveyt'teki zaruri olmayan diplomatik personel ve ailelerin tahliyesine hazırlanıyor.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA: "PERSONELE BİLDİRDİK"

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'daki ABD'li personelinin bazılarının ülkelerinden ayrılması kararını, "bölgenin tehlikeli bir yer haline gelebileceği" gerekçesiyle aldıklarını söyledi.

Trump, Ortadoğu genelinde birçok ülkedeki zorunlu olmayan ABD'li personelin görev yaptıkları ülkelerden ayrılmalarına yönelik talimatları yorumlarken, "Evet, oradan çekiliyorlar çünkü orası tehlikeli bir yer olabilir. Neler olacağını göreceğiz. Çekilme kararını personelimize bildirdik" diye konuştu.



Bölgedeki gerilimin azaltılması konusundaki sorulara da yanıt veren Trump, İran'ın nükleer programı konusundaki tutumunu yineleyerek, "Asla nükleer silaha sahip olamazlar. Bu kadar basit. Nükleer silaha sahip olamazlar. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.