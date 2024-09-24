Ortadoğu'da tansiyon yükek: ABD, bölgeye ek asker gönderiyor

Amerika Birleşik Devletleri, Ortadoğu'da yükselen tansiyona karşı harekete geçti.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, "Ortadoğu'daki artan gerginlikler ve tedbirleri çoğaltmak nedeniyle, bölgede halihazırda bulunan güçleri güçlendirmek için az sayıda ek ABD askeri personeli gönderiyoruz" denildi.



Nereye ne kadar asker gönderileceği sorularına ise Pentagon, "Operasyon güvenliği nedeniyle, belirli ayrıntılar hakkında yorum yapmayacağız veya bilgi vermeyeceğiz" şeklinde yanıt verdi.



ABD'nin şu an bölgede yaklaşık 40 bin civarında askeri bulunuyor.

İsrail'in son günlerde Lübnan'a düzenlendiği saldırılar, bölgeyi ateş hattına çevirdi.