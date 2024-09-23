Ortadoğu'da tansiyon yüksek: ABD, bölgeye ek asker gönderiyor

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, "Ortadoğu'daki artan gerginlikler ve tedbirleri çoğaltmak nedeniyle, bölgede halihazırda bulunan güçleri güçlendirmek için az sayıda ek ABD askeri personeli gönderiyoruz." ifadelerine yer verildi.



Nereye ne kadar asker gönderileceği sorularına ise "Operasyon güvenliği nedeniyle, belirli ayrıntılar hakkında yorum yapmayacağız veya bilgi vermeyeceğiz." ifadesi kullanıldı.



ABD'nin şu an bölgede yaklaşık 40 bin civarında askeri bulunuyor.