Ortadoğu'da tansiyon yüksek: ABD, bölgeye ek asker gönderiyor

ABD Savunma Bakanlığı, Ortadoğu'da İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında artan gerginlikler nedeniyle bölgeye ek asker göndereceğini açıkladı.

Ortadoğu'da tansiyon yüksek: ABD, bölgeye ek asker gönderiyor
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Savunma Bakanlığı'ndan  (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, "'daki artan gerginlikler ve tedbirleri çoğaltmak nedeniyle, bölgede halihazırda bulunan güçleri güçlendirmek için az sayıda ek ABD askeri personeli gönderiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Nereye ne kadar asker gönderileceği sorularına ise "Operasyon güvenliği nedeniyle, belirli ayrıntılar hakkında yorum yapmayacağız veya bilgi vermeyeceğiz." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin şu an bölgede yaklaşık 40 bin civarında askeri bulunuyor.

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