Ortadoğu'nun en değerli inşaatı: Kayalıklardaki Trump tatil köyü

Uydu görüntüleri, Ortadoğu’nun en değerli kıyı projelerinden biri olan ve Umman Körfezi’ne bakan Trump markalı villaların inşa edildiği projede önemli ilerlemeler kaydedildiğini ortaya koydu.



ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık görevi süresince küresel iş çıkarlarını ailesine devretmiş olsa da, eleştirmenleri potansiyel çıkar çatışmalarının hala devam ettiğini savunuyor.

KAYALIKLARIN ÜZERİNE KURULDU



"Aida" adı verilen dev proje, Umman’ın Yiti plajı yakınlarında, deniz seviyesinden yaklaşık 130 metre yükseklikteki kayalıkların üzerine kurulu.



Proje, Umman’ın petrol dışı ekonomik çeşitlilik hedefleyen “Vizyon 2040” planıyla da örtüşüyor; lüks turizm ve yabancı yatırımlar bu planın merkezinde yer alıyor.

140 ODALI LÜKS OTEL



Projenin merkezinde, 140 odalı lüks bir otel ve uluslararası standartlarda bir golf sahası içeren 500 milyon dolarlık Trump International Oman yer alıyor.



Bu proje, Trump Organization’ın Körfez bölgesindeki etkisinin derinleştiğini gösterirken, bölge liderlerinin de ABD başkanıyla siyasi ve güvenlik alanlarında yakın ilişkiler kurduğuna işaret ediyor.



Umman, aynı zamanda ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmelerde arabulucu rolü üstlenmiş durumda.



İNŞAAT DEV BİR ALANDA SÜRÜYOR



3,5 milyon metrekarelik alana yayılan kıyı projesi, başkent Maskat’a yaklaşık 15 dakika uzaklıkta yer alıyor.



Bu tatil kompleksi, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Dubai gibi büyük Körfez turizm merkezlerinden kolayca ulaşılabilecek bir konumda.

1 MİLYAR DOLARLIK FİYAT ETİKETİ



Geliştiricilerin internet sitelerine göre, üç yatak odalı bir villa 1 milyon doların üzerinde bir fiyata satışa sunulmuş durumda.



Şirket aynı zamanda Cidde sahil şeridinde 2029’da tamamlanması planlanan 47 katlı Trump Tower Jeddah’ı ve dünyanın en yüksek açık hava havuzuna ev sahipliği yapacak olan Trump International Hotel and Tower Dubai’yi de inşa ediyor.