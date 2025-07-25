Ortak açıklama: Suriye için 4 maddede anlaşma sağlandı
Fransa, ABD ve Suriye arasında gerçekleştirilen görüşmelerde dört madde üzerinde anlaşma sağlandı.
Suriye, ABD ve Fransa, Suriye'de son durumla ilgili ortak bir açıklamaya imza attı.
Açıklamada, şu konular üzerinde fikir birliğine varıldı:
-Suriye'nin geçiş sürecinin başarılı olması, birliği ve toprak bütünlüğünün sağlanması için çabalara hızlı bir şekilde başlanması
-Terörle mücadelede iş birliğini güçlendirmek
-Şiddet faillerinden hesap sorulması için çabaları desteklemek
-Suriye'nin komşularının tehdit oluşturmamasını ve Suriye'nin komşuları için bir tehdit haline gelmemesini sağlamak.
Ayrıntılar geliyor...
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