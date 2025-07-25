Ortak açıklama: Suriye için 4 maddede anlaşma sağlandı

Suriye, ABD ve Fransa, Suriye'de son durumla ilgili ortak bir açıklamaya imza attı.

Açıklamada, şu konular üzerinde fikir birliğine varıldı:

-Suriye'nin geçiş sürecinin başarılı olması, birliği ve toprak bütünlüğünün sağlanması için çabalara hızlı bir şekilde başlanması

-Terörle mücadelede iş birliğini güçlendirmek

-Şiddet faillerinden hesap sorulması için çabaları desteklemek

-Suriye'nin komşularının tehdit oluşturmamasını ve Suriye'nin komşuları için bir tehdit haline gelmemesini sağlamak.



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