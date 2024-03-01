Ortak tatbikatla gözdağı verdiler!

Apaçi helikopterleri, F-16 jetleri, savaş gemileri... Asya'nın en büyük savunma tatbikatı "Cobra Gold", Tayland’da başladı.



Tatbikat çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri, Tayland ve Güney Kore, denizde ve karada müşterek operasyonlar düzenledi.



1982’den beri düzenlenen Cobra Gold askeri tatbikatı, son yıllarda özellikle Çin’in Güneydoğu Asya’daki hareketliliğine odaklanıyor.



8 Mart'a kadar sürecek tatbikata toplam 7 Güneydoğu Asya ülkesinden 9 bini aşkın asker katılacak. Tatbikatlarda bölgesel ve uluslararası tehditlere karşı hazırlıklar test ediliyor. Bu yılki programa siber, hava ve uzay tehditlerine karşı mücadele eğitimleri de eklendi.



Tatbikata savaş uçakları, helikopterler, amfibik muharebe araçları ve savaş gemileri katıldı. Tatbikatları 30 ülkeden gözlemciler de yakından takip ediyor.



Son yıllarda Güneydoğu Asya'da artan bir askeri hareketlilik söz konusu.



Özellikle de Kore yarımadasında tansiyon düşmüyor.



Askeri tatbikatlar kuzey kore'nin füze ve nükleer tehditlerine karşı ABD ordusuyla beraber gerçekleştiriliyor.



Kuzey Kore ise bu tatbikatları savaş hazırlığı olarak niteleyerek eleştiriyor.