Ortaokul öğrencileri, öğretmen ve polisleri rehin aldı

Times Live'in haberine göre, Free State eyaletinin Ficksburg kentinde kalabalık bir ortaokul öğrencisi grubu, okul arkadaşlarının öğretmen zorbalığı sonucu intihar ettiği iddiasıyla protesto gösterisi düzenledi.



Buna göre, çevre okullardan öğrencilerin de katılımıyla Tlotlisong Ortaokulunda bir araya gelen protestocular, burada 2 polis memurunu ve bir öğretmeni rehin aldı.



5 ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya müdahale etmek isteyen polislere taşlı saldırıda bulunan öğrenciler, sonrasında ele geçirdikleri bir polis aracını ters çevirdi.



Polis, takviye kuvvetler ulaştıktan sonra öğrencileri dağıtmayı başararak rehineleri kurtardı.



Olayla ilgili 5 öğrenci gözaltına alındı.



Öğrenciler, ölen arkadaşlarının bıraktığı intihar notunu delil göstererek, bir öğretmeni arkadaşlarının ölümünden sorumlu tutuyordu.