Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma talebinde bulundu. İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin talebini kabul etti.
Karar, Fener Rum Patrikhanesi'nde üç gün devam eden istişare toplantısının ardından alındı. Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bağımsızlık talebi kabul edildi.
Bu karar Rusya ile İstanbul Patrikliği arasındaki ilişkileri gerginleştirdi. Kararın ardından Rus Ortodoks Kilisesi, Fener Rum Patrikhanesi'nden ayrılmak zorunda kalacağını duyurdu.
Eğer bu gerçekleşirse doğu-batı kiliselerinin yaklaşık bin yıl önce yollarını ayırmasından sonra Ortodoks kilisindeki en büyük bölünmenin yaşanacağına dikkat çekiliyor.
Ortodoks kiliseleri bölündü
NTV HaberDünya
Ortodoks Hristiyan dünyası karıştı. Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılmayı talep etti. Bu talebe Moskova çok sert tepki gösterdi, İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nden kritik bir karar geldi. Patrikhane, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin talebini kabul etti.
Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma talebinde bulundu. İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin talebini kabul etti.