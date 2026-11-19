“PAKİSTAN DENİZ SAHALARINDA HİDROKARBON ARAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLIYORUZ”



Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayraktar, dünyanın 4. büyük derin deniz sondaj filosuna sahip olan Türkiye 'nin edindiği derin deniz aramacılığı tecrübesini, dost ve kardeş Pakistan ile güç birliği yaparak yeni başarılara dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Geminin yeni görevi kapsamında sismik veri toplama operasyonu gerçekleştireceğini ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu operasyon sayesinde milletimizin enerji bağımsızlığı yolundaki sarsılmaz iradesini temsil eden gemimizle devletimizin gücünü ve yerli mühendisliğimizi tüm dünyaya bir kez daha göstereceğiz. Türk mühendislerimiz tarafından inşa edilen milli gururumuz Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, kıtalar arası ikinci görevi için Pakistan'a ulaştı. Bugüne kadar Mavi Vatan'da 23 bin kilometrelik, Somali 'de ise 4 bin 464 kilometrekarelik alanda tarama yaparak önemli veriler üreten Oruç Reis ile şimdi de Pakistan deniz sahalarında hidrokarbon arama çalışmalarına başlıyoruz. Gemimiz bu yeni görevi kapsamında iki alanda 2 ve 3 boyutlu sismik veri toplama operasyonu gerçekleştirecek."